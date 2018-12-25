За парковку на газонах и вырубку деревьев будут штрафовать. Соответствующее решение принято 25 декабря на заседании Самарской губернской думы.

Проект поправок в региональный закон "Об административных правонарушениях" принят в двух чтениях.

Согласно информации в документе, за парковку автомобилей на газонах или другой рекреационной территории, а также снос, обрезку и пересадку деревьев и кустарников без порубочного билета или соответствующего разрешения граждане могут получить штраф.

Напомним, парковка на газоне влечет наложение штрафа на граждан от 1 тыс. до 3 тыс. руб., на должностных лиц - от 10 тыс. до 30 тыс. руб., на юрлиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Точно такие же штрафы предусмотрены за несанкционированную вырубку деревьев.