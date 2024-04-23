Мэрия Самары предложила ввести налог для сервисов аренды самокатов

Департамент транспорта Самары подготовил поправки в региональное законодательство. Они предусматривают введение налога для операторов сервисов аренды самокатов. Об этом во вторник, 23 апреля, на заседании профильного комитета гордумы заявил глава ведомства Сергей Маркин.

"В прошлом году в Самаре было зафиксировано 1,5 млн поездок. При этом кикшеринговые компании ничего не платят в бюджет за пользование городской инфраструктурой. Мы предложили внести поправки в региональное законодательство, чтобы иметь возможность взимать плату", - рассказал Сергей Маркин.

Также, по его словам, планируется инициировать поправки в региональный закон об административных правонарушениях. Они будут предусматривать введение штрафов за нарушение правил благоустройства в части регулирования движения электросамокатов и других индивидуальных средств мобильности.