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Мэрия Самары предложила ввести налог для сервисов аренды самокатов

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент транспорта Самары подготовил поправки в региональное законодательство. Они предусматривают введение налога для операторов сервисов аренды самокатов. Об этом во вторник, 23 апреля, на заседании профильного комитета гордумы заявил глава ведомства Сергей Маркин.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

"В прошлом году в Самаре было зафиксировано 1,5 млн поездок. При этом кикшеринговые компании ничего не платят в бюджет за пользование городской инфраструктурой. Мы предложили внести поправки в региональное законодательство, чтобы иметь возможность взимать плату", - рассказал Сергей Маркин.

Также, по его словам, планируется инициировать поправки в региональный закон об административных правонарушениях. Они будут предусматривать введение штрафов за нарушение правил благоустройства в части регулирования движения электросамокатов и других индивидуальных средств мобильности.

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