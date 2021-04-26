Права дольщиков при двойных продажах защитят законом

Министерство строительства Самарской области разработало поправки в закон о мерах господдержки участников долевого строительства. Изменения позволят расширить круг обманутых соинвесторов, которые могут рассчитывать на помощь государства.

Одним из пунктов предусматривается предоставление жилья в другом объекте или денежная компенсация в случае, если в проблемной долевке не окажется свободных площадей или на одну квартиру будут претендовать несколько человек.

На господдержку могут также рассчитывать граждане, оплатившие полную сумму по договору долевого участия или лишь частично. В последнем случае дольщик может получить только денежную компенсацию при условии, что дом не достроен. Если же объект завершен, то покупателю предлагается доплатить исходя из средней рыночной стоимости 1 кв. м по муниципалитетам Самарской области на дату заключения договора.

Законопроектом ограничивается возможность претендовать на господдержку лицам, аффилированным недобросовестному застройщику, а также возможность повторного получения услуги.

Сейчас проект закона проходит антикоррупционную экспертизу, после чего будет направлен на рассмотрение в Самарскую губернскую думу.

По мнению руководителя проекта "Центр защиты прав дольщиков" Дмитрия Щеглова, данный нормативный акт усиливает механизмы по прекращению нарушения прав дольщиков. Но вместе с тем закон и поправки к нему не предусматривают привлечения к личной имущественной ответственности учредителей и директоров застройщика вне процедуры банкротства с непосредственным наложением ареста на их имущество.

Кроме того, отсутствует должностное лицо, которое лично бы несло ответственность за появление обманутых дольщиков. Законопроект, говорит эксперт, также не запрещает лицам, чьи фирмы не достроили дома, выдавать на новые организации участки под строительство.