Задача Госдумы — сформировать правовое поле для развития отечественной промышленности

Об этом заявил спикер Вячеслав Володин в ходе выездного совещания Совета ГД РФ в Челябинске 5 ноября.
Выездное совещание Совета Государственной Думы было посвящено вопросам законодательного обеспечения развития промышленности в России. На достижение технологического лидерства РФ в бюджете заложено более 6 трлн рублей, сообщает сайт Дума ТВ.
По словам Володина, задача Госдумы состоит в формировании правового поля для развития промышленности в России.
"Нам необходимо выйти на конкретные решения, которые будут способствовать повышению эффективности и модернизации отечественной промышленности, исходя из задач президента", — добавил Вячеслав Володин.
Он также отметил, что начиная с 2023 года Госдумой было принято 20 федеральных законов в сфере развития промышленности.
Среди ключевых приоритетов Госдумы в данном направлении — закон о технологической политике в РФ и подготовка компетентных кадров для промышленности. По словам Володина, кадровым вопросом нужно заниматься и на уровне среднего профессионального образования, и на уровне вузов.
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это вредители...нужно совсем запретить этот яд
твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла
Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.
Политические проститутки. Проснулись под алкогольной лобби. Прижал их генерал Солодовников. Вот сущность этих депутатов спрашивать народ. О налогах они заботятся. Воровать меньше надо.
КЛОУНы,уже не знают,чем заняться...за что только такие зарплаты полуют???