Задача Госдумы — сформировать правовое поле для развития отечественной промышленности

Об этом заявил спикер Вячеслав Володин в ходе выездного совещания Совета ГД РФ в Челябинске 5 ноября.

Выездное совещание Совета Государственной Думы было посвящено вопросам законодательного обеспечения развития промышленности в России. На достижение технологического лидерства РФ в бюджете заложено более 6 трлн рублей, сообщает сайт Дума ТВ.

По словам Володина, задача Госдумы состоит в формировании правового поля для развития промышленности в России.

"Нам необходимо выйти на конкретные решения, которые будут способствовать повышению эффективности и модернизации отечественной промышленности, исходя из задач президента", — добавил Вячеслав Володин.

Он также отметил, что начиная с 2023 года Госдумой было принято 20 федеральных законов в сфере развития промышленности.

"Сегодня тот, кто владеет технологиями, владеет миром. Поэтому мы должны делать всё от нас зависящее для того, чтобы наша промышленность развивалась. Если эта работа будет построена эффективно, наши технологии будут более конкурентоспособны, значит, мы будем впереди других стран, и это обеспечит преимущества", — заявил Вячеслав Володин.

Среди ключевых приоритетов Госдумы в данном направлении — закон о технологической политике в РФ и подготовка компетентных кадров для промышленности. По словам Володина, кадровым вопросом нужно заниматься и на уровне среднего профессионального образования, и на уровне вузов.