В регионе обсуждают введение налоговых льгот для предпринимателей на "упрощенке"

В четверг, 1 июля, на площадке регионального центра "Мой бизнес" состоялась рабочая встреча представителей областного правительства, регионального управления налоговой службы, профильного комитета Самарской губернской думы, Торгово-промышленной палаты, а также крупных бизнес-объединений: "Деловой России" и "Опоры России". Ее темой стало обсуждение нового законопроекта о предоставлении налоговых льгот предпринимателям, применяющим так называемую "упрощенку".

"Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров в своем послании анонсировал новые меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, использующих упрощенную систему налогообложения. На встречах с бизнес-сообществом неоднократно звучали предложения о введении дополнительных льгот на уровне региона. Министерством экономического развития разработан проект закона, которым правительство региона сможет поддержать отдельные категории предпринимателей", — подчеркнула заместитель председателя правительства Самарской области Наталья Катина.

Ранее законопроект был одобрен членами областного правительства и внесен на рассмотрение депутатам губдумы.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, инициатива поможет поддержать малый бизнес в непростых условиях пандемии и риска возникновения третьей волны коронавирусной инфекции. В министерстве предложили снизить ставку по УСН для определенных категорий предпринимателей в три раза.

"Законопроект разработан в целях поддержки субъектов малого и среднего бизнеса по трем направлениям: во-первых, это поддержка предпринимателей в пострадавших отраслях, а также в связи с отменой Единого налога на вмененный доход. Второе направление — это стимулирование развития малого бизнеса в небольших населенных пунктах. Третье — поддержка социально ориентированного бизнеса", — рассказал об инициативе министр.

Участники встречи единогласно выразили положительное отношение к законопроекту, отметили его своевременность и актуальность. В пятницу, 2 июля, законопроект будет рассмотрен на заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политики Самарской губернской думы.