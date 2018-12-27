На нацпроекты Самарской области из бюджета выделено 56,8 млрд рублей на два года

В 2019-2021 гг. в бюджете Самарской области на национальные проекты за счет всех источников финансирования предусматривается 56,8 млрд руб., из которых 29,4 млрд руб. - средства госбюжета, 27,3 млрд руб. - средства облбюжета.

Напомним, в областном бюджете на 2019–2021 гг. поправками от 25 декабря учтены безвозмездные поступления, передаваемые региону из федерального бюджета, в том числе на финансирование нацпроектов, в сумме:

в 2019 г. — 21,6 млрд руб.,

в 2020 г. — 16,5 млрд руб.,

в 2021 г. — 15,1 млрд рублей.

В разрезе национальных проектов эти средства распределяются следующим образом:

НП "Демография" — 17,7 млрд руб, в том числе в 2019 г. — 5,9 млрд руб.;

НП "Здравоохранение" — 6,9 млрд руб, в том числе в 2019 г. — 2,4 млрд руб.;

НП "Образование" — 1 млрд руб, в том числе на 2019 г. — 693,2 млн руб.;

НП "Жилье и городская среда" — 6,5 млрд руб, в том числе на 2019 г. — 3,5 млрд руб.;

НП "Экология" — более 10 млрд руб., в том числе на 2019 г. — 3 , 2 млрд руб.;

НП "Безопасные и качественные автомобильные дороги" — 11,6 млрд руб., в том числе на 2019 г. — 4,8 млрд руб.;

НП "Производительность труда и поддержка занятости" — 92,3 млн руб. в 2019 г.;

НП "Культура" — 1,6 млрд руб., в том числе на 2019 г. — 780,2 млн руб.;

НП "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" — 840,2 млн руб., в том числе на 2019 г. — 359,7 млн руб.;

НП "Международная кооперация и экспорт" — 486,7 млн руб., в том числе на 2019 г. — 161,6 млн рублей.

Также этими поправками в бюджете на 2019–2021 гг. учтены федеральные средства и на расходы, не связанные с реализацией национальных проектов:

на оплату жилищно-коммунальных услуг федеральным льготополучателям (инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, чернобыльцы, блокадники) — 5,9 млрд руб. (1,9 млрд руб. ежегодно);

на выплату пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, — 4 млрд руб., в том числе на 2019 г. — 1,3 млрд руб.;

на социальные выплаты безработным гражданам — 3,3 млрд руб., в том числе на 2019 г. — 1 млрд руб.;

на оказание поддержки сельхозтоваропроизводителям — 2,6 млрд руб., в том числе на 2019 г. — 899,2 млн руб.;

на осуществление полномочий в области лекарственного обеспечения — 658,7 млн руб., в том числе на 2019 г. — 218,6 млн руб.;

на оказание высокотехнологичной медицинской помощи — 460,8 млн руб. (153,6 млн руб. ежегодно).

Глава региона Дмитрий Азаров уделяет особое внимание включению региона в национальные проекты:

— Нацпроекты сформированы на основе стратегических целей, которые определил президент нашей страны. Это увеличение продолжительности жизни, улучшение ее качества, создания условий для занятия спортом, решение демографической задачи, улучшение транспортной инфраструктуры. На реализацию данных задач отводится 5,6 трлн рублей.