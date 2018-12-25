Бюджет региона на 2019 год вырос на 21,6 млрд рублей

Во вторник, 25 декабря, в рамках очередного заседания Самарской губернской думы, были приняты изменения в главный финансовый документ региона - бюджет на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов.

По словам министра управления финансами области Андрея Прямилова, доходная и расходная часть бюджета в следующем году вырастет на 21,6 млрд руб. за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета. В 2020 г. объем финансовых вливаний составит 16,5 млрд руб., в 2021 - 15,1 млрд рублей.

Большая часть средств направлена на социальную поддержку: около 2 млрд руб. пойдет на оплату ЖКХ для льготных категорий граждан, 1,4 млрд руб. - на ежемесячную выплату в случае рождения третьего ребенка.

Также более 6 млрд руб. направлены на реализацию национальных проектов "Безопасные и качественные дороги", "Образование", "Здоровье", "Культура".

Еще около 1,2 млрд руб. перераспределяется в рамках областного бюджета и будет направлено на софинансирование мероприятий по реализации нацпроектов.

"Реализация 12 нацпроектов, призванных обеспечить технологический, социальный, цивилизационный прорыв общества на новом рубеже развития, - вот на что направляются наши главные усилия, и не сомневаюсь, что это нам по силам", - отметил глава региона Дмитрий Азаров.

По мнению депутата Госдумы РФ Евгения Серпера, реализация нацпроектов позволит вывести экономику и инфраструктуру региона на новый уровень.

"Все национальные проекты предполагают региональное софинансирование. Поэтому чем больше направлений будет охвачено областью, тем лучше. Мы будем активно поддерживать эту работу, защищать интересы области на федеральном уровне и помогать во взаимодействии с федеральными министерствами", - отметил парламентарий.