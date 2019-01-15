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Законотворчество Экономическая политика

Какие изменения ждут работодателей в 2019 году

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Информация подготовлена специалистами компании "Консультант Самара" — сертифицированного представителя КонсультантПлюс в Самарской области.

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Наиболее заметными изменениями для большинства организаций станут пенсионная реформа, очередное повышение МРОТ и обязанность отпускать сотрудников на диспансеризацию. Строительным компаниям придется соблюдать допустимую долю иностранных работников, а многим перевозчикам приноравливаться к ее новому размеру. Работодателям, нанимающим инвалидов, станет проще разобраться в условиях их труда.

О повышении пенсионного возраста

С нового года вступят в силу основные положения Закона о пенсионной реформе. Повышать пенсионный возраст будут постепенно.

В первую очередь изменения коснутся мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения. По общему правилу для них возраст выхода на пенсию увеличится на 12 месяцев. Однако они смогут воспользоваться льготой и стать пенсионерами на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.

Подробнее о реформе читайте в нашем обзоре.

Документ: Федеральный закон от 03.10.2018 N 350-ФЗ

О выходных

Предоставляйте персоналу оплачиваемые дни для диспансеризации

Получать "внеочередные" выходные с 2019 года смогут:

— пенсионеры и предпенсионеры — два дня ежегодно;

— остальные сотрудники — один день раз в три года.

Чтобы воспользоваться гарантией, сотрудникам понадобится подавать заявление и согласовывать выбранные даты с работодателем.

Документ: Федеральный закон от 03.10.2018 N 353-ФЗ

Учитывайте перенос выходных при планировании работы

Отдыхать в связи с праздничными днями предстоит:

— с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года;

— 23 и 24 февраля;

— с 8 по 10 марта;

— с 1 по 5 мая;

— с 9 по 12 мая;

— 12 июня;

— с 2 по 4 ноября.

Все переносы отражены в производственных календарях для пятидневной и шестидневной рабочих недель.

Документ: Постановление Правительства РФ от 01.10.2018 N 1163

О минимальном размере оплаты труда

С 2019 года МРОТ составит 11 280 руб. в месяц. Сейчас "минималка" равна 11 163 руб.

Если планируете повысить сотрудникам оклады, внесите изменения в трудовые договоры и в учетную программу. Довести уровень зарплаты до "минималки" можно за счет иных выплат без изменения трудовых договоров. Например, можно издать приказ о специальной доплате сотрудникам, у которых зарплата ниже МРОТ.

Документ: Федеральный закон от 25.12.2018 N 481-ФЗ

Об иностранцах

Соблюдайте новую допустимую долю иностранных сотрудников

В 2019 году начнет применяться ограничение доли иностранцев в компаниях, занятых строительством. Она не должна превышать 80% общей численности работников. Новое требование не затронет работодателей Москвы, Хабаровского края и Амурской области.

Уменьшают на 2% (с 28% до 26%) долю иностранных работников для предприятий, которые занимаются:

— пассажирскими перевозками сухопутным транспортом, кроме железнодорожного транспорта, не являющегося частью городских и пригородных систем;

— автомобильными грузовыми перевозками.

Организациям, которые занимаются выращиванием овощей, в 2019 году также придется учитывать допустимую долю иностранцев — везде, кроме Приморского края и Астраханской области.

Привести численность иностранных работников в соответствие с новыми требованиями нужно до конца 2018 года. Иначе будет грозить штраф.

Документ: Постановление Правительства РФ от 14.112018 N 1365

Контролируйте приглашенных иностранцев

С 16 января у приглашающей стороны возникнет обязанность принимать меры, чтобы иностранец соблюдал цель въезда в РФ и вовремя уехал из страны.

Правительство должно установить, что именно нужно будет делать и в каком порядке. О проекте этого документа мы писали на стадии общественного обсуждения.

За несоблюдение мер будет грозить штраф. Он составит от 400 тыс. до 500 тыс. руб. — для юрлиц, от 45 тыс. до 50 тыс. руб. — для должностных лиц.

Документы: Федеральный закон от 19.07.2018 N 216-ФЗ

Федеральный закон от 19.07.2018 N 215-ФЗ

Об инвалидах

Рекомендованные инвалиду условия труда найдете в ИПРА

В ИПРА с нового года опять появится раздел с рекомендуемыми условиями труда. Ранее в программе можно было найти эту информацию, но в действующей редакции ее нет.

Согласно изменениям инвалиду могут быть рекомендованы:

— дополнительные перерывы;

— оптимальные или допустимые условия труда;

— любые условия труда, но с учетом того, что выполнение работы может быть затруднено;

— работа при значительной помощи других лиц.

Работодателю предстоит учитывать эти сведения, когда он станет решать, какую работу поручить инвалиду.

Документ: Приказ Минтруда России от 30.05.2018 N 322н

Обеспечивайте доступность и безопасность рабочих мест инвалидов с помощью нового ГОСТа

ГОСТ, регламентирующий условия труда инвалидов, вступит в силу с 1 января. Однако работодатель вправе сам решить, применять ли этот документ. В любом случае он будет полезен, поскольку при его составлении учтены нормы трудового законодательства и подзаконных актов, в том числе санитарных правил. ГОСТ поможет разобраться как в общих требованиях, так и в особенностях, которые зависят от вида нарушений функций организма.

Документ: Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 57958-2017

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