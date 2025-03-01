УФНС России по Самарской области: с 1 марта упрощается регистрация ККТ

В субботу, 1 марта, вступают в силу изменения в Федеральном законе от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ", которые упрощают регистрацию контрольно-кассовой техники (ККТ).
ФНС России письмом от 12.02.2025 № АБ-4-20/1277@ разъясняет вопрос упрощенной регистрации ККТ. Речь идет, в частности, о правилах направления через оператора фискальных данных отчета о регистрации ККТ, отчетов о закрытии фискального накопителя (ФН) и о перерегистрации ККТ в связи с заменой ФН. Также разъяснено, в каких случаях перерегистрация ККТ по причине замены ФН без направления заявления недоступна.
Особое внимание ведомство обращает на то, что процесс регистрации и перерегистрации ККТ считается завершенным только после формирования карточки о регистрации ККТ.
Пользователю необходимо убедиться в ее формировании с помощью сервиса "Личный кабинет контрольно-кассовой техники" либо с помощью источника подачи заявления о регистрации (ОФД или ЕПГУ).
Последние комментарии
это вредители...нужно совсем запретить этот яд
твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла
Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.
Политические проститутки. Проснулись под алкогольной лобби. Прижал их генерал Солодовников. Вот сущность этих депутатов спрашивать народ. О налогах они заботятся. Воровать меньше надо.
КЛОУНы,уже не знают,чем заняться...за что только такие зарплаты полуют???