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Законотворчество Экономическая политика

УФНС России по Самарской области: с 1 марта упрощается регистрация ККТ

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 1 марта, вступают в силу изменения в Федеральном законе от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ", которые упрощают регистрацию контрольно-кассовой техники (ККТ).

ФНС России письмом от 12.02.2025 № АБ-4-20/1277@ разъясняет вопрос упрощенной регистрации ККТ. Речь идет, в частности, о правилах направления через оператора фискальных данных отчета о регистрации ККТ, отчетов о закрытии фискального накопителя (ФН) и о перерегистрации ККТ в связи с заменой ФН. Также разъяснено, в каких случаях перерегистрация ККТ по причине замены ФН без направления заявления недоступна.

Особое внимание ведомство обращает на то, что процесс регистрации и перерегистрации ККТ считается завершенным только после формирования карточки о регистрации ККТ.

Пользователю необходимо убедиться в ее формировании с помощью сервиса "Личный кабинет контрольно-кассовой техники" либо с помощью источника подачи заявления о регистрации (ОФД или ЕПГУ).

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