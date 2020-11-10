Правительство Самарской области прогнозирует рост ВРП до 2023 г. на 5,3%

Уровень валового регионального продукта (ВРП) Самарской области к 2023 г. по базовому прогнозу должен вырасти на 11,1% (до 1933,6 млрд руб.), по консервативному - на 5,3% (до 1830,9 млрд руб.). Такие данные озвучил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов 10 ноября на расширенном заседании облправительства, где обсуждается проект областного бюджета.

По оценке министерства по итогам 2020 г. ВРП региона составит 1527,1 млрд руб., что ниже, чем в 2019 г. (1596,1 млрд руб.) на 4,3%.

В 2021 г. по консервативному прогнозу в регионе будет произведено продукции и услуг на 1,1% больше, чем в предыдущий год, по базовому — на 3,3%, в 2022 г. — на 3,3% и 7,4%, соответственно.

Дмитрий Богданов при формировании бюджета с учетом эпидемиологической ситуации в мире предложил взять за основу консервативный сценарий.