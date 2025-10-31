16+
В Самаре стартовал третий круг чемпионата России по следж-хоккею в дивизионе "Лига героев"

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 31 октября, на площадке тренировочного комплекса "МТЛ-2" стартовал третий круг чемпионата России по следж-хоккею дивизиона "Лига героев" — Кубка "Герои нашего времени". Это первое мероприятие в рамках спортивной программы XIII Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава".

Фото: Волжская коммуна

"Сегодняшний турнир — уже не первый, который наше движение и ПКР проводят в рамках крупных форумов. С каждым разом число желающих кратно растет, а качество игр повышается, что подтверждает: спрос на адаптивные виды спорта был, есть и будет, а мы продолжим всячески поддерживать наших героев и помогать им и давать шанс на построение большой спортивной карьеры. Желаю всем участникам этого турнира яркой спортивной борьбы!" — сказала председатель общероссийского движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская.

Самарская область стала первой, где в начале 2024 г. были сформированы сразу две команды по следж-хоккею, состоящие из ветеранов СВО, при профессиональных клубах "Лада" (Тольятти) и ЦСК ВВС (Самара). В 2025 г. в области создали профессиональный следж-хоккейный клуб "Лада", дебютирующий в официальных всероссийских соревнованиях. По итогам первых двух кругов чемпионата СХК "Лада" уже вышел в Высшую лигу, где будет вести борьбу за медали чемпионата. Соревнования уровня чемпионата России регион принимает впервые.

В торжественной церемонии открытия приняли участие помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО Владимир Колчин, врио вице-губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев, вице-председатель Общероссийского движения "Здоровое Отечество" Олег Саитов, генеральный секретарь Паралимпийского комитета России, президент Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, пятикратный чемпион Паралимпийских игр Андрей Строкин, глава городского округа Самара Иван Носков.

"Сегодня мы даем старт третьему кругу чемпионата России "Лига героев" по следж-хоккею. Это спорт поистине мужественных, сильных духом людей. Несмотря ни на что, каждый из вас находит в себе силы, чтобы возвращаться к активному образу жизни. Для нашего региона большая честь принимать на этом льду таких людей. Вы героями были там и остаетесь героями в гражданской жизни. Ярких игр и только побед! Отрадно, что соревнования вошли в спортивную программу Международного форума "Россия — спортивная держава", который уже через несколько дней пройдет в Самаре", — сказал Дмитрий Яковлев.

Награды турнира разыграют восемь команд: "Союз" (Приморский край), "Мужество" (Москва), "Булат" (Республика Башкортостан), "Донской рубеж" (Ростовская область), "Гвардия" (Московская область), "СКА-Стрела" (Санкт-Петербург), "Татсиб" (Республика Татарстан) и "Север" (ХМАО-Югра). В составах региональных сборных выступают паралимпийцы и ветераны специальной военной операции.

"Безусловно, такие соревнования нужны и полезны с точки зрения пропаганды спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и всего паралимпийского движения. Событие в Самаре уникальное — здесь пройдет не только третий круг чемпионата России по следж-хоккею, где в составах команд частично или полностью выступают участники специальной военной операции. Благодаря поддержке Общероссийского движения "Здоровое Отечество" четыре сильнейшие команды разыграют Кубок "Герои нашего времени" и призовой фонд соревнований. Такое сотрудничество очень важно, и чем больше будет таких турниров, тем сильнее будет становиться наше паралимпийское движение", — прокомментировал Андрей Строкин, генеральный секретарь Паралимпийского комитета России, президент Всероссийской федерации спорта лиц с ПОДА.

В символическом вбрасывании перед первой игрой турнира приняли участие Владимир Колчин, Дмитрий Яковлев, Иван Носков, Олег Саитов, Андрей Строкин и капитаны команд "Мужество" и "Союз".
В масштабное спортивное событие заложены важнейшие задачи: развитие адаптивных видов спорта, вовлечение ветеранов СВО с инвалидностью в паралимпийское движение, популяризация следж-хоккея в стране, а также патриотическое воспитание граждан.

Соревнования пройдут в два этапа. С 31 октября по 6 ноября пройдут матчи группового этапа. Четыре лучшие команды получат право участвовать в борьбе за звание чемпиона России дивизиона "Лига Героев", а также разыграют Кубок "Герои нашего времени" и призовой фонд. Финальные матчи турнира состоятся 7 ноября. Прямые трансляции соревнований организованы в социальных сетях Паралимпийского комитета России.

Третий круг чемпионата России проходит в рамках федерального проекта "Герои нашего времени", который проводят Паралимпийский комитет России и Общероссийское движение "Здоровое Отечество". Турнир в Самаре организован при поддержке Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и правительства Самарской области.

Мероприятие входит в программу главного спортивного форума страны — "Россия — спортивная держава". Подробную информацию о программе можно найти на официальном сайте РСД. 
Форум проводится в соответствии с распоряжением президента РФ Владимира Путина. Оператор мероприятия — Фонд Росконгресс при поддержке Правительства РФ и правительства Самарской области.

Стратегический партнер форума — группа компаний "Уралхим". Генеральные партнеры — ПАО "Магнит", Российская премьер-лига, ПАО "ФосАгро", лотерейный бренд "Спортлото". Коммуникационный партнер — медиахолдинг МАЕР. Партнеры — ППК "Единый регулятор азартных игр", ПСБ, букмекерская компания FONBET.

