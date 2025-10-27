ГТРК "Самара" — информационный партнёр форума "Россия — спортивная держава"

С 5 по 7 ноября Самара станет площадкой XIII Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава". Это масштабное событие федерального уровня объединит спортсменов, тренеров, управленцев, журналистов и экспертов со всей страны. Форум проводится под эгидой министерства спорта России и уже более десяти лет является центральной площадкой для обсуждения будущего отечественного спорта.
Филиал главного медиахолдинга России региона — ГТРК "Самара" — выступает официальным информационным партнёром форума. Компания активно готовится к этому событию: продумывается контент, формируется сетка включений, готовится серия эксклюзивных интервью и репортажей.
Выездная студия ГТРК "Самара" на стадионе "Самара Арена" станет одной из ключевых площадок форума и настоящей точкой притяжения участников и гостей. Здесь будут звучать живые эмоции, мнения лидеров отрасли, истории спортсменов и вдохновляющие примеры. В прямых эфирах — интервью с организаторами, экспертами, молодыми спортсменами и известными личностями.
Благодаря выездной студии зрители, слушатели и подписчики ГТРК "Самара" смогут первыми узнавать все новости форума, видеть эксклюзивные кадры и чувствовать энергетику события.
"Мы готовим не просто эфир — мы создаем атмосферу форума!", — подчеркивают в редакции.
