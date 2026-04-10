В Самаре встретятся арфисты со всей России

С 13 по 19 апреля в Самарском государственном институте культуры состоится XIII Международный музыкальный конкурс-фестиваль им. Савелия Орлова.

Фото: Самарский государственный институт культуры

Впервые участники конкурса выступят в номинациях: "Оркестровые струнные инструменты: арфа", "Регентское искусство" — направление включено в программу I Пасхальной ассамблеи современной духовной музыки, и пройдут испытания музыкально-теоретической олимпиады "Обертон".

Конкурс-фестиваль им. Савелия Орлова в очередной раз подтвердит интерес к академической музыке среди молодежи. В очных и заочных прослушиваниях выступят больше 1500 человек — воспитанники и педагоги детских музыкальных школ, школ искусств, профильных средних специальных и высших учебных заведений из 30 регионов России, Белорусии, Казахстана, Азербайджана, Китая, Сербии, Аргентины, Кореи и не только.

Участники заявились в 15 номинациях: "Академические хоры и хоровые ансамбли", "Хоровое дирижирование", "Оркестровые духовые и ударные инструменты", "Оркестровое дирижирование", "Народные инструменты", "Вокальное искусство", "Фортепиано" и др.

В состав жюри войдут ведущие практики страны: заслуженный деятель искусств РФ Вера Носина, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, член Союза композиторов России Наталья Хондо, доцент кафедры оперно-симфонического дирижирования Российской академии музыки им. Гнесиных, заслуженная артистка РФ Мария Людько, заведующая кафедрой камерного пения ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова", заслуженный артист Республики Башкортостан Владимир Грачев, профессор кафедры народных инструментов Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова, протоиерей Константин Головацкий, председатель отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии, председатель Союза духовных композиторов России, иерей Илия Макаров, председатель Совета по культуре и Отдела религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии, исполнительный директор высших епархиальных курсов святого праведного Иоанна Кронштадтского и др.

Учредителем и организатором конкурса выступает Самарский государственный институт культуры. Соорганизатором — Самарский фонд развития культуры и креативных индустрий.

Вход на все мероприятия свободный.

Церемония открытия XIII Международного музыкального конкурса-фестиваля им. Савелия Орлова состоится в понедельник, 13 апреля, в 15:00 в Актовом зале СГИКа по адресу: г. Самара, ул. Фрунзе, 167.
Прослушивания номинации "Оркестровые струнные инструменты: арфа" состоятся во вторник, 14 апреля, с 15:00 до 18:00 в МКТК "Дирижабль" по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 104.

Прослушивания номинации "Регентское искусство" состоятся в субботу, 18 апреля, с 12:00 до 17:00 в МКТК "Дирижабль" по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 104.

Торжественная церемония открытия I Пасхальной ассамблеи современной духовной музыки состоится в субботу, 18 апреля в Актовом зале СГИКа по адресу: г. Самара, ул. Фрунзе, 167.

Расписание мероприятий XIII Международного музыкального конкурса-фестиваля им. Савелия Орлова

