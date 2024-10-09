В деревне Висловка Самарской области газифицирован дом многодетной семьи

Работники "Газпром газораспределение Самара" подключили к газу домовладение многодетной семьи Матвеевых из деревни Висловка Красноярского района.

Для газификации деревни Висловка в августе был построен межпоселковый газопровод протяженностью 2 км и внутрипоселковые сети. Супруги Матвеевы одними из первых подали заявку на догазификацию домовладения. Газопровод до границ их участка построен без привлечения средств заявителя, на компенсацию подготовки домовладения к приему газа семья оформляет социальную выплату из регионального бюджета.

Все работы на участке и внутри дома были проведены в кратчайшие сроки. Переход с электрического и дровяного отопления на газовое существенно сократит затраты семьи.

"Сегодня мы счастливы. В новый отопительный сезон вступаем уверенно и спокойно. Контролируем только датчики газового котла, водонагревателя, огонь на плите. Советуем всем, у кого появляется возможность, воспользоваться возможностями программы, особенно большие семьи", — рассказала Елена Матвеева.

В Самарской области размер компенсации для льготных категорий жителей установлен в 201 тысячу рублей. Кроме того, в "Газпром газораспределение Самара" для льготников действует постоплата за работы в границах участка и в доме, т. е. средства по договору вносятся после подачи газа и получения социальной выплаты.

Компания заключила 44 договора на догазификацию с многодетными семьями, 30 домовладений подключены.