В деревне Висловка Самарской области газифицирован дом многодетной семьи

Работники "Газпром газораспределение Самара" подключили к газу домовладение многодетной семьи Матвеевых из деревни Висловка Красноярского района.
Для газификации деревни Висловка в августе был построен межпоселковый газопровод протяженностью 2 км и внутрипоселковые сети. Супруги Матвеевы одними из первых подали заявку на догазификацию домовладения. Газопровод до границ их участка построен без привлечения средств заявителя, на компенсацию подготовки домовладения к приему газа семья оформляет социальную выплату из регионального бюджета.
Все работы на участке и внутри дома были проведены в кратчайшие сроки. Переход с электрического и дровяного отопления на газовое существенно сократит затраты семьи.
"Сегодня мы счастливы. В новый отопительный сезон вступаем уверенно и спокойно. Контролируем только датчики газового котла, водонагревателя, огонь на плите. Советуем всем, у кого появляется возможность, воспользоваться возможностями программы, особенно большие семьи", — рассказала Елена Матвеева.
В Самарской области размер компенсации для льготных категорий жителей установлен в 201 тысячу рублей. Кроме того, в "Газпром газораспределение Самара" для льготников действует постоплата за работы в границах участка и в доме, т. е. средства по договору вносятся после подачи газа и получения социальной выплаты.
Компания заключила 44 договора на догазификацию с многодетными семьями, 30 домовладений подключены.
Последние комментарии
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)