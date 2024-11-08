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Газовая отрасль ТЭК

"Газпром газораспределение Самара" напоминает об обязательности проведения технического обслуживания газового оборудования

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Своевременно заключать договор о техническом обслуживании — обязанность собственника жилого помещения и гарантия безопасности всего дома.

Фото: freepik.com

Проверки исправности и надежности газовых приборов в квартирах жителей МКД и в частных жилых домах в зоне ответственности "Газпром газораспределение Самара" проводятся по утвержденному графику. Информация об этом размещена на официальном сайте компании. В случае необходимости потребитель вправе скорректировать график и подать заявку с указанием удобной для себя даты и времени прихода слесаря. Форма для заполнения также размещена на официальном сайте ГРО.

Обращаем внимание абонентов, что с начала 2024 году компания "Газпром газораспределение Самара" не выставляет счета на оплату по данному виду услуг несмотря на выполненные работы по техническому обслуживанию газового оборудования. Платежные документы будут направлены после согласования тарифной политики по газораспределительным организациям региона в соответствии с рекомендациями уполномоченных структур. Информация о направлении квитанций на оплату за выполненные услуги по техническому обслуживанию будет доведена до сведения населения заблаговременно.

Напомним, в "Газпром газораспределение Самара" принято правило выставления счетов строго после проведения работ, по 1/12 годового платежа в течение года или разовым платежом — на выбор заказчика услуг.

В специальном разделе официального сайта "ПОТРЕБИТЕЛЯМ" размещена актуальная информация о ТО ВД (К)ГО в зоне ответственности "Газпром газораспределение Самара".

По требованиям ФЗ "О газоснабжении в РФ", Жилищного кодекса РФ и Правил пользования газом № 410 обязательства граждан заключать новый договор со своей газораспределительной компанией вступили в силу в сентябре 2023 года. За несоблюдение требований законодательства специализированная организация вправе приостановить подачу газа.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

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