"Газпром газораспределение Самара" напоминает об обязательности проведения технического обслуживания газового оборудования

Своевременно заключать договор о техническом обслуживании — обязанность собственника жилого помещения и гарантия безопасности всего дома.

Проверки исправности и надежности газовых приборов в квартирах жителей МКД и в частных жилых домах в зоне ответственности "Газпром газораспределение Самара" проводятся по утвержденному графику. Информация об этом размещена на официальном сайте компании. В случае необходимости потребитель вправе скорректировать график и подать заявку с указанием удобной для себя даты и времени прихода слесаря. Форма для заполнения также размещена на официальном сайте ГРО.

Обращаем внимание абонентов, что с начала 2024 году компания "Газпром газораспределение Самара" не выставляет счета на оплату по данному виду услуг несмотря на выполненные работы по техническому обслуживанию газового оборудования. Платежные документы будут направлены после согласования тарифной политики по газораспределительным организациям региона в соответствии с рекомендациями уполномоченных структур. Информация о направлении квитанций на оплату за выполненные услуги по техническому обслуживанию будет доведена до сведения населения заблаговременно.

Напомним, в "Газпром газораспределение Самара" принято правило выставления счетов строго после проведения работ, по 1/12 годового платежа в течение года или разовым платежом — на выбор заказчика услуг.

В специальном разделе официального сайта "ПОТРЕБИТЕЛЯМ" размещена актуальная информация о ТО ВД (К)ГО в зоне ответственности "Газпром газораспределение Самара".

По требованиям ФЗ "О газоснабжении в РФ", Жилищного кодекса РФ и Правил пользования газом № 410 обязательства граждан заключать новый договор со своей газораспределительной компанией вступили в силу в сентябре 2023 года. За несоблюдение требований законодательства специализированная организация вправе приостановить подачу газа.