СВГК судится с правительством Самарской области из-за программы газификации

ООО "Средневолжская газовая компания" (СВГК) потребовало признать недействительным распоряжение правительства Самарской области от 12 июля 2024 года. Этим документом были внесены изменения в региональную программу газификации. В частности, исполнителем строительства газопровода в Висловку Красноярского района вместо СВГК в распоряжении указали ООО "Газпром газораспределение Самара".

Напомним, региональную программу газификации на 2022-2031 гг. правительство Самарской области утвердило 16 августа 2022 года. Программа предусматривает подключение 492 домовладений в 2024 году.

В 2024 г. "Средневолжская газовая компания", в числе прочего, приступила к работам по подведению газа в населенный пункт Висловка Красноярского района. Газификация проводится в соответствии с региональной программой, согласованной с ООО "Газпром Газификация" и утвержденной областным правительством в декабре 2023 г., говорилось в пресс-релизах СВГК.

В мае компания сообщила о подведении газа в Висловку. "Построен межпоселковый газопровод высокого давления протяженностью четыре километра, установлены два газорегуляторных пункта и смонтирован внутрипоселковый газопровод низкого давления. Таким образом уже обеспечена техническая возможность подключения 40 домовладений", - отчитывались в СВГК. Организация также анонсировала планы строительства второй очереди сети газораспределения по улицам Висловки и коттеджного поселка "Искра".

Параллельно газопровод к Висловке протянуло и ООО "Газпром газораспределение Самара". Строительство велось в соответствии с решением регионального штаба по газификации от 29 марта 2024 года. О массовых пусках газа в дома сельчан организация сообщила в августе 2024 года.

Ситуацию двойной газификации в Висловке в мае еще в качестве главы компаний "Газпром межрегионгаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара" комментировал Михаил Смирнов: "Частная газовая фирма, назначенная в Самарской области региональным оператором газификации, элегантно интерпретирует подведение сетевого газа в многострадальную деревню, которую они кормили обещаниями на эту тему более 10 лет. А сейчас эти работы по поручению регионального штаба по газификации правительства Самарской области в режиме "скорой помощи" менее чем за два месяца выполнил "Газпром газораспределение Самара". Благодаря реализуемой Газпромом Программе газификации регионов наши газопроводы оказались элементарно ближе к населенному пункту, поэтому и смогли исправить многолетнее бездействие".

12 июля 2024 г. распоряжением правительства Самарской области были внесены изменения в региональную программу газификации. Один из пунктов касался замены исполнителя работ по подведению газа в пос. Висловка на ООО "Газпром газораспределение Самара".

Кто же на самом деле служит исполнителем программы в этой части, предстоит определить суду. СВГК обратилась в Арбитражный суд Самарской области и потребовала признать распоряжение незаконным. К рассмотрению дела также привлечены ООО "Газпром газораспределение Самара" и ООО "Газпром газификация".