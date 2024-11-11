16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
СВГК судится с правительством Самарской области из-за программы газификации "Газпром газораспределение Самара" напоминает об обязательности проведения технического обслуживания газового оборудования На должность генерального директора "Газпром межрегионгаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара" назначен Виктор Скуфинский В деревне Висловка Самарской области газифицирован дом многодетной семьи "Электрощит Самара" представит флагманскую разработку на главном газовом форуме года

Газовая отрасль ТЭК

СВГК судится с правительством Самарской области из-за программы газификации

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 162
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ООО "Средневолжская газовая компания" (СВГК) потребовало признать недействительным распоряжение правительства Самарской области от 12 июля 2024 года. Этим документом были внесены изменения в региональную программу газификации. В частности, исполнителем строительства газопровода в Висловку Красноярского района вместо СВГК в распоряжении указали ООО "Газпром газораспределение Самара".

Фото: Архив «ВН»

Напомним, региональную программу газификации на 2022-2031 гг. правительство Самарской области утвердило 16 августа 2022 года. Программа предусматривает подключение 492 домовладений в 2024 году. 

В 2024 г. "Средневолжская газовая компания", в числе прочего, приступила к работам по подведению газа в населенный пункт Висловка Красноярского района. Газификация проводится в соответствии с региональной программой, согласованной с ООО "Газпром Газификация" и утвержденной областным правительством в декабре 2023 г., говорилось в пресс-релизах СВГК.

В мае компания сообщила о подведении газа в Висловку. "Построен межпоселковый газопровод высокого давления протяженностью четыре километра, установлены два газорегуляторных пункта и смонтирован внутрипоселковый газопровод низкого давления. Таким образом уже обеспечена техническая возможность подключения 40 домовладений", - отчитывались в СВГК. Организация также анонсировала планы строительства второй очереди сети газораспределения по улицам Висловки и коттеджного поселка "Искра".

Параллельно газопровод к Висловке протянуло и ООО "Газпром газораспределение Самара". Строительство велось в соответствии с решением регионального штаба по газификации от 29 марта 2024 года. О массовых пусках газа в дома сельчан организация сообщила в августе 2024 года.

Ситуацию двойной газификации в Висловке в мае еще в качестве главы компаний "Газпром межрегионгаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара" комментировал Михаил Смирнов: "Частная газовая фирма, назначенная в Самарской области региональным оператором газификации, элегантно интерпретирует подведение сетевого газа в многострадальную деревню, которую они кормили обещаниями на эту тему более 10 лет. А сейчас эти работы по поручению регионального штаба по газификации правительства Самарской области в режиме "скорой помощи" менее чем за два месяца выполнил "Газпром газораспределение Самара". Благодаря реализуемой Газпромом Программе газификации регионов наши газопроводы оказались элементарно ближе к населенному пункту, поэтому и смогли исправить многолетнее бездействие". 

12 июля 2024 г. распоряжением правительства Самарской области были внесены изменения в региональную программу газификации. Один из пунктов касался замены исполнителя работ по подведению газа в пос. Висловка на ООО "Газпром газораспределение Самара". 

Кто же на самом деле служит исполнителем программы в этой части, предстоит определить суду. СВГК обратилась в Арбитражный суд Самарской области и потребовала признать распоряжение незаконным. К рассмотрению дела также привлечены ООО "Газпром газораспределение Самара" и ООО "Газпром газификация".

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Фото на сайте

История газовой отрасли региона представлена на фотовыставке

История газовой отрасли региона представлена на фотовыставке

"Газпром" укрепил статус лидера

"Газпром" укрепил статус лидера

Самарские газовики провели антитеррористические учения на объектах газового хозяйства

Самарские газовики провели антитеррористические учения на объектах газового хозяйства

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1