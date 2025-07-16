Сербский полузащитник Михайло Баньяц подписан "Крыльями"

"Крылья Советов" и "Краснодар" достигли соглашения о переходе сербского полузащитника Михайло Баньяца. 25-летний футболист подписал с самарским клубом трехлетний контракт. Выступать будет под номером 14.

Баньяц является воспитанником сербской "Инджии", в составе которой провел 54 матча и отметился 6 забитыми мячами. С 2020 по 2022 гг. выступал за клуб "Бачка Топола", а перед началом сезона 2022/23 перебрался в "Краснодар". В составе "быков" провел 65 матчей, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.

Прошлый сезон полузащитник провел в аренде, вновь защищая цвета "Бачки Топола", пишет пресс-служба "Крыльев".