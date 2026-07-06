В Сызранском районе из-за нарушений временно закрыли детский лагерь

Судебные приставы приостановили деятельность детского лагеря в Сызранском районе из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.
В ходе проверки, которую организовал Роспотребнадзор, были отобраны пробы питьевой воды из разводящей сети холодного водоснабжения: питьевого фонтанчика, кранов в столовой. По результатам лабораторных исследований было зафиксировано превышение содержания в пробах колиформных бактерий. Представители ведомства обратились в суд с требованием приостановить работу лагеря, пока руководство не исправит выявленные нарушения, так как зараженная вода создает прямую угрозу жизни и здоровью детей.
Суд признал руководство учреждения виновным в совершении административного правонарушения по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде" и назначил наказание — приостановить деятельность лагеря на 30 суток.
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