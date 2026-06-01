Авито Работа: зарплаты специалистов по обслуживанию кондиционеров выросли на 27% в Самарской области

На фоне ранней жары в Центральной России и роста спроса на климатическую технику работодатели стали активнее искать специалистов по установке и обслуживанию кондиционеров. Аналитики Авито Работы изучили, как изменились зарплатные предложения для таких специалистов с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным Авито Работы, к 15 мая 2026 года рост предлагаемых зарплат проявился в Самарской области на фоне аномально теплой весны. Так для специалистов по обслуживанию кондиционеров работодатели предлагают в среднем 91 948 руб/мес (+27% год к году).
В целом по России среднее зарплатное предложение для специалистов по обслуживанию кондиционеров выросло на 39% и достигло 126 041 руб/мес. Рост связан с сезонным увеличением нагрузки на сервисные компании: в теплое время года повышается спрос на установку, диагностику и ремонт климатического оборудования как со стороны бизнеса, так и со стороны частных клиентов.
Среди регионов наиболее заметный рост зарплатных предложений зафиксирован в Хабаровском крае, где работодатели предлагают специалистам в среднем 171 429 руб/мес — на 47% больше, чем годом ранее. В Ярославской области средняя предлагаемая зарплата выросла на 45%, до 117 917 руб/мес. Тройку лидеров замыкает Красноярский край — среднее зарплатное предложение увеличилось на 41% и составило 110 662 руб/мес.
"Спрос на специалистов по обслуживанию климатического оборудования традиционно усиливается с наступлением теплого сезона, однако в этом году динамика оказалась особенно заметной на фоне раннего роста температур. Работодатели активнее расширяют команды и конкурируют за специалистов зарплатными предложениями. Например, число вакансий в Хабаровском крае выросло на 64%, в Нижегородской области — на 47%, а в Красноярском крае — на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ближайшие месяцы спрос на таких специалистов, вероятно, сохранится высоким", — комментирует Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления Авито Работы.
