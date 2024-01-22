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Самарский облсуд изменил Николаю Плаксину меру пресечения на домашний арест

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 18 января, апелляционная инстанция Самарского областного суда рассмотрела жалобы адвокатов бывшего министра строительства Самарской области Николая Плаксина на постановление Октябрьского райсуда о продлении ему меру содержания под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе самарского облсуда.

Облсуд изменил постановление Октябрьского райауда и меру пресечения обвиняемому Плаксину изменили на домашний  арест. Также Николау Плаксину будет запрещено: выходить из жилья без письменного разрешения следователя и контролирующего органа; общаться с участниками судопроизводства по уголовному делу; использовать средства связи и интернет; отправлять и получать посылки, письма и телеграммы.

Напомним, 25 апреля министра строительства задержали в качестве подозреваемого в превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Интерес силовиков к Плаксину появился после возбуждения уголовного дела в отношении теперь уже бывшего главы Госинспекции стройнадзора Самарской области Владимира Захарина. Захарина и нескольких его подчиненных "взяли" сотрудники ФСБ 11 мая 2022 года. Позже в отношении главы ГИСН возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

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