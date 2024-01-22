Самарский облсуд изменил Николаю Плаксину меру пресечения на домашний арест

В четверг, 18 января, апелляционная инстанция Самарского областного суда рассмотрела жалобы адвокатов бывшего министра строительства Самарской области Николая Плаксина на постановление Октябрьского райсуда о продлении ему меру содержания под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе самарского облсуда.
Облсуд изменил постановление Октябрьского райауда и меру пресечения обвиняемому Плаксину изменили на домашний арест. Также Николау Плаксину будет запрещено: выходить из жилья без письменного разрешения следователя и контролирующего органа; общаться с участниками судопроизводства по уголовному делу; использовать средства связи и интернет; отправлять и получать посылки, письма и телеграммы.
Напомним, 25 апреля министра строительства задержали в качестве подозреваемого в превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Интерес силовиков к Плаксину появился после возбуждения уголовного дела в отношении теперь уже бывшего главы Госинспекции стройнадзора Самарской области Владимира Захарина. Захарина и нескольких его подчиненных "взяли" сотрудники ФСБ 11 мая 2022 года. Позже в отношении главы ГИСН возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.