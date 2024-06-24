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Преступления Происшествия

В Самарской области арестованы убийцы старушки

КИНЕЛЬ. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области арестованы местные жители, подозреваемые в убийстве женщины.

18 июня 2024 г. в реке Волга было обнаружено тело 73-летней женщины с признаками насильственной смерти.

По данному факту следственным отделом по городу Кинелю СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).

Правоохранители в короткие сроки установили и задержали злоумышленников: 30-летнего местного жителя и его 44-летнюю сожительницу. Пожилая женщина проживала в одной квартире с подозреваемой, которая являлась ее бывшей снохой, а также ее сожителем и дочерью бывшей снохи. Между ними существовал бытовой конфликт из-за квартиры.

По предварительным данным, злоумышленники спланировали убийство, чтобы завладеть квартирой. Накануне мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес потерпевшей несколько ударов по голове, а затем все трое ушли распивать спиртные напитки на берег реки, где подлили женщине в стакан с водкой уксус и дали выпить, после чего толкнули ее в воду, чтобы инсценировать несчастный случай. Женщина скончалась на месте преступления.

В настоящее время в отношении подозреваемых судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу назначены все необходимые первоначальные экспертизы, проводятся следственные действия направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 

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