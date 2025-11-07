16+
Спорт

"Россия — спортивная держава": На фитнес-фестивале "Накрути себя" установлен рекорд по самой массовой фитнес-тренировке

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 6 ноября, на стадионе "Солидарность Самара Арена" в рамках XIII международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" состоялся массовый фестиваль фитнеса "Накрути себя". В нем приняли участие порядка 2000 жителей и гостей Самарской области.

Фото: Министерство спорта Самарской области

В течение четырех часов, с 17:00 до 21:00, в чаше стадиона проходили мастер-классы по функциональному фитнесу, аэробике, зумбе, стретчингу, йоге от презентеров международного уровня. Спортивный праздник сопровождали зажигательные музыкальные композиции.

В событии приняли участие презентеры по зумбе — Сергей Побегалов и Кристина Халилова, выступили тренер по бесконтактному фитнес-кикбоксингу Алексей Кучеров и именитый презентер международного класса Сергей Олейников.

"Здесь здорово, мы очень ждали этот фестиваль. Мы уже много лет с этими презентерами обучаемся, и мы счастливы, что они приехали. Спасибо за этот праздник!", — поделилась эмоциями участница события, инструктор групповых программ Анна Цыгановкина.

Посетить мероприятие могли бесплатно все желающие жители и гости Самарской области. Все они стали участниками установления рекорда России по проведению самой массовой фитнес-тренировки.

"Книга рекордов России существует тринадцать лет. Мы фиксируем самые выдающиеся достижения во всех направлениях человеческой деятельности, и сегодня мы зафиксировали рекорд самой массовой функциональной тренировки в России", — отметил основатель и главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

Фитнес-фестиваль стал частью программы главного спортивного форума страны "Россия — спортивная держава", который прошел в Самарской области по распоряжению Президента России Владимира Путина с 5 по 7 ноября. Организатор Форума — министерство спорта Российской Федерации. Оператор — Фонд Росконгресс при поддержке правительства Самарской области. Стратегический партнер Форума — АО "Объединенная химическая компания "Уралхим".

Последние комментарии

Old Cat 11 сентября 2025 10:43 Мистер Вселенная Сергей Огородников стал директором клуба Кошелев GYM

Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

