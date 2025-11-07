"Россия — спортивная держава": На фитнес-фестивале "Накрути себя" установлен рекорд по самой массовой фитнес-тренировке

В четверг, 6 ноября, на стадионе "Солидарность Самара Арена" в рамках XIII международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" состоялся массовый фестиваль фитнеса "Накрути себя". В нем приняли участие порядка 2000 жителей и гостей Самарской области.
В течение четырех часов, с 17:00 до 21:00, в чаше стадиона проходили мастер-классы по функциональному фитнесу, аэробике, зумбе, стретчингу, йоге от презентеров международного уровня. Спортивный праздник сопровождали зажигательные музыкальные композиции.
В событии приняли участие презентеры по зумбе — Сергей Побегалов и Кристина Халилова, выступили тренер по бесконтактному фитнес-кикбоксингу Алексей Кучеров и именитый презентер международного класса Сергей Олейников.
"Здесь здорово, мы очень ждали этот фестиваль. Мы уже много лет с этими презентерами обучаемся, и мы счастливы, что они приехали. Спасибо за этот праздник!", — поделилась эмоциями участница события, инструктор групповых программ Анна Цыгановкина.
Посетить мероприятие могли бесплатно все желающие жители и гости Самарской области. Все они стали участниками установления рекорда России по проведению самой массовой фитнес-тренировки.
"Книга рекордов России существует тринадцать лет. Мы фиксируем самые выдающиеся достижения во всех направлениях человеческой деятельности, и сегодня мы зафиксировали рекорд самой массовой функциональной тренировки в России", — отметил основатель и главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.
Фитнес-фестиваль стал частью программы главного спортивного форума страны "Россия — спортивная держава", который прошел в Самарской области по распоряжению Президента России Владимира Путина с 5 по 7 ноября. Организатор Форума — министерство спорта Российской Федерации. Оператор — Фонд Росконгресс при поддержке правительства Самарской области. Стратегический партнер Форума — АО "Объединенная химическая компания "Уралхим".
