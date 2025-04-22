Потерпевшим по делу замглавы Госстройэкспертизы Гельфанда признали "обнальщика" Александра Юшина

Потерпевший по делу заместителя директора государственного автономного учреждения Самарской области "Государственная экспертиза проектов в строительстве" Дмитрия Гельфанда — известный правоохранительной системе и судам Александр Юшин. Это стало известно 22 апреля в заседании областного суда по рассмотрению жалобы адвоката Валерия Лапицкого на арест Гельфанда.

Напомним, следствие считает, что Гельфанд брал деньги за "решение вопросов".

"По версии следствия, с ноября 2018 г. по август 2019 г. обвиняемый получил от местного предпринимателя 10 млн рублей. Деньги предназначались за общее покровительство и гарантии непривлечения к уголовной ответственности, если взяткодатель совершит преступление", — официально сообщали в СУ СКР по Самарской области.

Как считает следствие, на самом деле у обвиняемого не было возможности и намерений выполнять обещанное. Поэтому уголовное дело возбудили по статье "Мошенничество".

В заседание 22 апреля пришли сразу два адвоката Гельфанда — по назначению (юрист Земскова), и по соглашению (Александр Евдокимов из бюро "Лапицкий и партнеры"). По видеоконференцсвязи, будучи на экране за решеткой, участвовал в заседании и потерпевший Александр Юшин. А вот самого Гельфанда ни в каком виде в зале суда в этот день не было.

"Гельфанд этапирован из СИЗО-4 в СИЗО-1 республики Мордовия через СИЗО-2 Самарской области", — огласил суд представленный по делу материал.

При этом, адвокат Евдокимов просил рассмотрение жалобы перенести и обеспечить участие в заседании самого Гельфанда. С необходимостью участия чиновника согласился и представитель прокуратуры. Осужденный Юшин из судебного монитора рекомендовал с учетом своего опыта "ловить" Гельфанда в ближайшие дни в СИЗО-2, пока того не увезли в Мордовию. Суд назначил следующее заседание на начало мая.

Как уже сообщалось ранее, упомянутый Александр Юшин сейчас подает сотни жалоб в облсуд. В конце января 2024 г. В Ленинском районном суде его приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Основную часть срока Юшин получил за создание и руководство преступным сообществом, занимавшегося якобы обналичиванием денег. Поэтому главной задачей защиты было устранить из приговора обвинение по ст. 210 УК РФ, санкция которой "лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 5 млн рублей". В то время как неправомерный оборот средств платежей наказывают "принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом от 100 до 300 тыс. рублей". К этим наказаниям частично присовокупили девять лет лишения свободы по приговору за вымогательство, вступившему в силу в апреле 2022 года.

До задержания в августе 2019 года. Юшин руководил консалтинговой компанией "Ассоль", девять сотрудников которой также оказались на скамье подсудимых. Один из этих фигурантов умер в следственном изоляторе, а двое после оглашения приговора пустились в бега и сейчас находятся в розыске. По версии обвинения, ОПС, действовавшая с 2015 г., незаконно заработала более 500 млн рублей.