16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Осужденный за отмывание денег самарец подает сотни жалоб в областной суд Судимый самарец получил новый срок за нападение на 80-летнюю женщину Экс-глава БМСЭ Дмитрий Драч обжаловал приговор Напали на цыган и бизнесмена: суд оставил за решеткой организатора "банды столяра" Жителя Самары осудили за сообщение о теракте на площади Куйбышева

Суды Происшествия

Осужденный за отмывание денег самарец подает сотни жалоб в областной суд

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 22
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарский областной суд с начала месяца поступило более 120 жалоб осужденного Александра Юшина на бездействия сотрудников полиции и ограничение доступа к правосудию. В июне "бомбардировка" слуг Фемиды была не менее интенсивной, и, по словам осужденного, более двух десятков его обращений удовлетворили.

Напомним, в конце января 2024 г. В Ленинском районном суде Юшина приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Жалобы на этот приговор в вышестоящий суд не поступили.

Основную часть срока Юшин получил за создание и руководство преступным сообществом, занимавшегося якобы обналичиванием денег. Поэтому главной задачей защиты было устранить из приговора обвинение по ст. 210 УК РФ, санкция которой "лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 5 млн рублей". В то время как неправомерный оборот средств платежей наказывают "принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом от 100 до 300 тыс. рублей".

К этим наказаниям частично присовокупили девять лет лишения свободы по приговору за вымогательство, вступившему в силу в апреле 2022 года.

До задержания в августе 2019 года. Юшин руководил консалтинговой компанией "Ассоль", девять сотрудников которой также оказались на скамье подсудимых. Один из этих фигурантов умер в следственном изоляторе, а двое после оглашения приговора пустились в бега и сейчас находятся в розыске.

"Обвинение в организации преступного сообщества полностью не обосновано, — комментирует адвокат Анна Хренова, несогласная с приговором. — Ни структура, ни иерархии организации в приговоре не описаны, однако, окончательный вывод о наличии этой структуры и ее иерархии судом сделаны. Таким образом, получилось, что коммерческая организация "Ассоль" фактически оказалась разделена на членов ОПС, якобы ведущих преступную деятельность, и на свидетелей, ведущих идентичную, но уже коммерческую деятельность".

По версии обвинения, ОПС, действовавшая с 2015 г., незаконно заработала более 500 млн рублей.

"Серьезные вопросы вызывают произведенные по делу бухгалтерские экспертизы, якобы установившие размер извлеченного подсудимыми дохода, — продолжает защитник осужденного. — Абсолютно все проведенные по делу экспертные заключения были выполнены не той организацией, куда экспертиза была назначена следователем и куда были перечислены несколько миллионов казенных рублей. Экспертизу проводит (да и проводит ли вообще?) совсем другое учреждение, печати которого нет ни в одном акте. Кроме того, банковские выписки следователь направлял в это экспертное учреждение до того, как сам их получил из банка несколько месяцев спустя. Что изучал эксперт, экспертом какого учреждения он был, да и эксперт ли он вообще, ведь в материалах дела нет абсолютно никаких сведений о его образовании и опыте работы".

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Planeta 2048 05 июня 2023 19:16 В Чапаевске осудили предпринимателя, незаконно подключившегося к электросетям

Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4