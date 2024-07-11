Осужденный за отмывание денег самарец подает сотни жалоб в областной суд

В Самарский областной суд с начала месяца поступило более 120 жалоб осужденного Александра Юшина на бездействия сотрудников полиции и ограничение доступа к правосудию. В июне "бомбардировка" слуг Фемиды была не менее интенсивной, и, по словам осужденного, более двух десятков его обращений удовлетворили.

Напомним, в конце января 2024 г. В Ленинском районном суде Юшина приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Жалобы на этот приговор в вышестоящий суд не поступили.

Основную часть срока Юшин получил за создание и руководство преступным сообществом, занимавшегося якобы обналичиванием денег. Поэтому главной задачей защиты было устранить из приговора обвинение по ст. 210 УК РФ, санкция которой "лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 5 млн рублей". В то время как неправомерный оборот средств платежей наказывают "принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом от 100 до 300 тыс. рублей".

К этим наказаниям частично присовокупили девять лет лишения свободы по приговору за вымогательство, вступившему в силу в апреле 2022 года.

До задержания в августе 2019 года. Юшин руководил консалтинговой компанией "Ассоль", девять сотрудников которой также оказались на скамье подсудимых. Один из этих фигурантов умер в следственном изоляторе, а двое после оглашения приговора пустились в бега и сейчас находятся в розыске.

"Обвинение в организации преступного сообщества полностью не обосновано, — комментирует адвокат Анна Хренова, несогласная с приговором. — Ни структура, ни иерархии организации в приговоре не описаны, однако, окончательный вывод о наличии этой структуры и ее иерархии судом сделаны. Таким образом, получилось, что коммерческая организация "Ассоль" фактически оказалась разделена на членов ОПС, якобы ведущих преступную деятельность, и на свидетелей, ведущих идентичную, но уже коммерческую деятельность".

По версии обвинения, ОПС, действовавшая с 2015 г., незаконно заработала более 500 млн рублей.

"Серьезные вопросы вызывают произведенные по делу бухгалтерские экспертизы, якобы установившие размер извлеченного подсудимыми дохода, — продолжает защитник осужденного. — Абсолютно все проведенные по делу экспертные заключения были выполнены не той организацией, куда экспертиза была назначена следователем и куда были перечислены несколько миллионов казенных рублей. Экспертизу проводит (да и проводит ли вообще?) совсем другое учреждение, печати которого нет ни в одном акте. Кроме того, банковские выписки следователь направлял в это экспертное учреждение до того, как сам их получил из банка несколько месяцев спустя. Что изучал эксперт, экспертом какого учреждения он был, да и эксперт ли он вообще, ведь в материалах дела нет абсолютно никаких сведений о его образовании и опыте работы".