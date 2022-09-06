Осудили часть участников крупнейшего самарского ОПС обнальщиков

В Самаре осудили несколько человек, являвшихся членами ОПС, которое занималось обналичиванием денег.
В августе 2019 г. самарские правоохранители задержали, а затем арестовали девять человек, которых подозревали в изготовлении и сбыте поддельных расчетных карт (ст. 187 УК РФ). Руководителем преступной группы, работавшей с 2015 г., оказался перебравшийся на жительство в столицу ранее судимый Александр Юшин.
Во время расследования преступное объединение квалифицировали как преступное сообщество (ст. 210 УК РФ). Деятельность этого ОПС заключалась "в посягательстве на общественную безопасность в сфере экономической деятельности Российской Федерации". В обвинение всем подследственным добавили статью о незаконной банковской деятельности с извлечением особо крупного дохода (ст. 172 УК РФ).
Также во время следствия выделили эпизод о вымогательстве Юшиным и его подручными 2 млн руб. у бывшего их работника. Это обвинение уже рассмотрели в суде. Юшин получил за это преступление девять лет колонии строгого режима, Илья Павловский - восемь с половиной лет, Виталий Лукин - семь с половиной лет.
В июле 2022 г. вступил в законную силу приговор другому участнику ОПС - Виталию Кретову. Его дело выделили в отдельное производство, когда он заключил досудебное соглашения со следствием и обещал сообщить обо всех известных ему участниках преступного сообщества и их деятельности.
В суде Кретов просил рассмотреть его дело в особом порядке. В итоге ему назначили четыре года лишения свободы и взяли под стражу в зале суда.
Пока не рассмотрены апелляционные жалобы и представление прокуратуры, а также жалоба Анастасии Засохиной, которую Ленинский районный суд признал виновной по всем трем статьями выдвинутого обвинения и приговорил к трем годам лишения свободы. Часть срока 31-летняя женщина уже отбыла в следственном изоляторе после задержания, а теперь после оглашения приговора находится на больничном по беременности.
Адвокат Алексей Баранов считает, что назначенное Засохиной наказание, учитывая ее положение, чрезмерно сурово, и намерен добиваться его смягчения. Заседание по рассмотрению жалобы назначено на 19 сентября.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.