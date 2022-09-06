Осудили часть участников крупнейшего самарского ОПС обнальщиков

В Самаре осудили несколько человек, являвшихся членами ОПС, которое занималось обналичиванием денег.

В августе 2019 г. самарские правоохранители задержали, а затем арестовали девять человек, которых подозревали в изготовлении и сбыте поддельных расчетных карт (ст. 187 УК РФ). Руководителем преступной группы, работавшей с 2015 г., оказался перебравшийся на жительство в столицу ранее судимый Александр Юшин.

Во время расследования преступное объединение квалифицировали как преступное сообщество (ст. 210 УК РФ). Деятельность этого ОПС заключалась "в посягательстве на общественную безопасность в сфере экономической деятельности Российской Федерации". В обвинение всем подследственным добавили статью о незаконной банковской деятельности с извлечением особо крупного дохода (ст. 172 УК РФ).

Также во время следствия выделили эпизод о вымогательстве Юшиным и его подручными 2 млн руб. у бывшего их работника. Это обвинение уже рассмотрели в суде. Юшин получил за это преступление девять лет колонии строгого режима, Илья Павловский - восемь с половиной лет, Виталий Лукин - семь с половиной лет.

В июле 2022 г. вступил в законную силу приговор другому участнику ОПС - Виталию Кретову. Его дело выделили в отдельное производство, когда он заключил досудебное соглашения со следствием и обещал сообщить обо всех известных ему участниках преступного сообщества и их деятельности.

В суде Кретов просил рассмотреть его дело в особом порядке. В итоге ему назначили четыре года лишения свободы и взяли под стражу в зале суда.

Пока не рассмотрены апелляционные жалобы и представление прокуратуры, а также жалоба Анастасии Засохиной, которую Ленинский районный суд признал виновной по всем трем статьями выдвинутого обвинения и приговорил к трем годам лишения свободы. Часть срока 31-летняя женщина уже отбыла в следственном изоляторе после задержания, а теперь после оглашения приговора находится на больничном по беременности.

Адвокат Алексей Баранов считает, что назначенное Засохиной наказание, учитывая ее положение, чрезмерно сурово, и намерен добиваться его смягчения. Заседание по рассмотрению жалобы назначено на 19 сентября.