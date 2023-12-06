Обвиняемым в создании обнального ОПС запросили 88 лет колонии

В суде Ленинского района Самары на финишную прямую вышло рассмотрение уголовного дела семи фигурантов, обвиняемых в создании организованного преступного сообщества, специализировавшегося на обналичивании денег. Гособвинение запросило для них в совокупности 88 лет лишения свободы.

Напомним, предполагаемого лидера сообщества Александра Юшина, которого СМИ прозвали "королем самарских обнальщиков", задержали в августе 2019 года. Ему инкриминировали неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК). Также по делу были задержаны еще девять человек — Илья Павловский (по версии следствия, второй человек в ОПС), Виталий Лукин, Игорь Князев, Максим Салов, Илья Нуруллин, Павел Моисеев, Елена Рулина, Виталий Кретов и Анастасия Ознобина.

Правоохранители считают, что ОПС, действовавшая с 2015 г., заработала более 500 млн рублей.

Кретов и Ознобина заключили соглашение со следствием, их дела были рассмотрены в особом порядке и они получили свои сроки. Князеву удалось скрыться за границей.

Юшин, Павловский и Лукин уже получили судимость по делу о вымогательстве 2 млн руб. у бывшего сотрудника.

Сейчас Юшину инкриминируют сразу семь преступлений — организация ОПС (ч.1 ст. 210), незаконная банковская деятельность (ч.2 ст. 172 УК), неправомерный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК), совершение валютных операций с нерезидентами по подложным документам (ч. 3 ст. 193.1), легализация заработанных преступным путем денежных средств (два разных эпизода по ч. 3 и ч.4 ст. 174.1) и мошенничество (ч.3 ст 159 УК).

Как сообщили в прокуратуре Самарской области, гособвинитель запросил для Юшина 20 лет колонии. Путем частичного сложения с наказанием по делу о вымогательстве прокурор попросил назначить ему 23 года колонии строгого режима.

Павловскому, которому вменяется тот же букет статей за исключением мошенничества и одного из эпизодов легализации денежных средств, гособвинение просит 19 лет (с частичным сложением — 22 года колонии строгого режима).

Лукину, обвиняемому по трем статьям (участие в ОПС, незаконная банковская деятельность и неправомерный оборот средств платежей), гособвинитель попросил 15 лет (с частичным сложением — 17 лет).

Моисеев, исходя из позиции прокурора, "достоин" 15 лет в колонии общего режима со штрафом в 100 тыс. руб., Салов — 10 лет в колонии общего режима, Рулина — 9 лет в колонии общего режима и 100 тыс. руб. штрафа.

А вот уголовное дело Нуруллина гособвинение просит прекратить в связи со смертью обвиняемого.

Как сообщает корреспондент Волга Ньюс, посетивший последнее заседание суда, во вторник, 5 декабря, трое из подсудимых находятся под конвоем, а еще трое прибыли на заседание самостоятельно.

На заседании выступила адвокат Александра Юшина с защитительной речью на 250 листах, оглашение которой заняло более двух часов. В основном защитница перечисляла процессуальные нарушения, допущенные при полицейском расследовании. И главное заключалось в том, что в процессуальных документах стоят подписи более чем десятка следователей. В то время как следственная группа не была сформирована и в материалах дела нет приказа о назначении руководителя этой группы, который бы принял дело к своему производству.

На обвинительном заключении указана фамилия старшего следователя Далакян, которая по данному поводу была допрошена в суде. Она пояснила, что, занимая должность старшего следователя, она не нуждается в приказе о назначении руководителем следственной бригады, чтобы руководить простыми следователями.

В связи с этим адвокат потребовала привлечения Далакян к уголовной ответственности за превышение должностных полномочий. При этом адвокат указывала на то, что все следственные действия следует признать недопустимыми доказательствами, полученными с нарушением закона.

В речи адвоката также шел вопрос об арестованном имуществе обвиняемого Юшина. Среди этих объектов 1/5 дома на улице Ленинской в Самаре, которую отец Юшина подарил тому еще в 2009 году. Также в списке арестованного восемь автомобилей, принадлежащих другим лицам, арест которых был санкционирован только на время проведения предварительного следствия. Они до сих пор не возвращены собственникам, хотя и не вошли в обвинение, как имущество, добытое преступным путем.

Два часа в свою защиту выступал подсудимый Илья Павловский, также обвиняемый в организации этого ОПС. Мужчина перечислял ряд "арифметических" ошибок следователей и привлеченного эксперта. Также он уверял, что рассматриваемое уголовное дело полностью сфальсифицировано на основании показаний неких Мермана и Оганесяна. Показания прочих свидетелей, по его словам, подгонялись под показания последних путем запугивания и угроз.

По мнению Павловского, следователь Далакян не имеет понятия о сути деятельности коммерческих организаций и потому с легкостью относит их к деятельности организованных преступных сообществ.

"Если следствие не постеснялось обвинить в участии в ОПС даже вахтера, то я удивляюсь, почему между нами за решеткой сейчас не сидит наша уборщица", — усмехнулся Павловский.

В конце речи он попросил оправдать его, что вызвало в зале заседания дружный смех.

Вахтером Павловский назвал покойного сотрудника компании Илью Нуруллина, который умер в следственном изоляторе. Его адвокат Виктор Фоефанов-младший, пояснил корреспонденту издания, что перед смертью подзащитный дал показания, что на него следствие оказывало сильнейшее воздействие, так как он до последнего отрицал свою вину. Даже в ходе судебного следствия только двое свидетелей из двух сотен показали, что всего лишь видели Нуруллина в офисе, остальные с ним никак не пересекались.