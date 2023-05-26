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Суды Происшествия

В Самаре прекратили суд над предполагаемым создателем ОПГ потому, что он улетел из страны

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Ленинского района Самары не смог закончить рассмотрение уголовного дела Игоря Князева, поскольку он перестал приходить на заседания. Князев был под подпиской о невыезде, но, вероятно, ее нарушил.

"Согласно ответу на запрос УФСБ России по Самарской области, подсудимый Князев И. С. 22.09.2022 авиационным транспортом убыл. Сведения о возврате в Российскую Федерацию отсутствуют", — указано в материалах суда Ленинского района Самары.

В итоге суд постановил возвратить уголовное дело прокурору и поручить обеспечить розыск обвиняемого. Кроме того, суд постановил заключить Князева под стражу — с момента его задержания.

Князева обвиняли в организации преступного сообщества или участии в нем (ч. 2 ст. 210), незаконной банковской деятельности (п. "а, б" ч. 2 ст. 172) и неправомерном обороте платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ).

Ранее сообщалось, что Князев, по версии следствия, входил в так называемое "обнальное" ОПС Александра Юшина. Кроме них в участии в деятельности сообщества обвинили Илью Павловского, Анастасию Ознобину, Виталия Лукина, Максима Салова, Илью Нуруллина, Павла Моисеева и Виталия Кретова.

По версии следствия, ОПС занималось обналичиванием денег с 2015 по 2018 год. На незаконных операциях могли "заработать" более 500 млн рублей, из них 76, предположительно, вывели за границу.

Напомним, во время следствия выделили эпизод о вымогательстве Юшиным и его подручными 2 млн руб. у бывшего работника. Это обвинение уже рассмотрели в суде. Юшин получил за это преступление девять лет колонии строгого режима, Илья Павловский — восемь с половиной лет, Виталий Лукин — семь с половиной лет.

Сейчас суд рассматривает "основное дело" группировки. Материал в отношении Князева выделяли в отдельное производство. Информации о том, планирует ли он вернуться на территорию страны — нет.

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