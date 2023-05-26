В Самаре прекратили суд над предполагаемым создателем ОПГ потому, что он улетел из страны

Суд Ленинского района Самары не смог закончить рассмотрение уголовного дела Игоря Князева, поскольку он перестал приходить на заседания. Князев был под подпиской о невыезде, но, вероятно, ее нарушил.

"Согласно ответу на запрос УФСБ России по Самарской области, подсудимый Князев И. С. 22.09.2022 авиационным транспортом убыл. Сведения о возврате в Российскую Федерацию отсутствуют", — указано в материалах суда Ленинского района Самары.

В итоге суд постановил возвратить уголовное дело прокурору и поручить обеспечить розыск обвиняемого. Кроме того, суд постановил заключить Князева под стражу — с момента его задержания.

Князева обвиняли в организации преступного сообщества или участии в нем (ч. 2 ст. 210), незаконной банковской деятельности (п. "а, б" ч. 2 ст. 172) и неправомерном обороте платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ).

Ранее сообщалось, что Князев, по версии следствия, входил в так называемое "обнальное" ОПС Александра Юшина. Кроме них в участии в деятельности сообщества обвинили Илью Павловского, Анастасию Ознобину, Виталия Лукина, Максима Салова, Илью Нуруллина, Павла Моисеева и Виталия Кретова.

По версии следствия, ОПС занималось обналичиванием денег с 2015 по 2018 год. На незаконных операциях могли "заработать" более 500 млн рублей, из них 76, предположительно, вывели за границу.

Напомним, во время следствия выделили эпизод о вымогательстве Юшиным и его подручными 2 млн руб. у бывшего работника. Это обвинение уже рассмотрели в суде. Юшин получил за это преступление девять лет колонии строгого режима, Илья Павловский — восемь с половиной лет, Виталий Лукин — семь с половиной лет.

Сейчас суд рассматривает "основное дело" группировки. Материал в отношении Князева выделяли в отдельное производство. Информации о том, планирует ли он вернуться на территорию страны — нет.