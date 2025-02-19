"Буревестник", Тархова и "Законовские": в отставку уходит судья, рассматривавшая громкие дела

В пятницу, 21 февраля, квалификационная коллегия судей Самарской области рассмотрит заявление судьи Ленинского районного суда Самары Ольги Гороховик о прекращении ее полномочий. Информация размещена на сайте ВККС.

При этом 21 января облсуд сообщил о проверке в отношении судьи о соответствии нормам судейской этики. Оно связано с делом "обнальщиков" Александра Юшина и Ильи Павловского. Гороховик рассматривала их дело, и в конце января 2024 г. участники ОПС получили в сумме 72 года колонии.

В январе этого года в соцсетях была опубликована аудиозапись, на которой судья на повышенных тонах и в резких выражениях говорит с адвокатом по делу Юшина и Павловского Виктором Фоефановым в заседании. После окончания диалога она говорит секретарю включить аудиопротоколирование заново.

Ольга Гороховик также рассматривала многие другие громкие уголовные дела. Она судила дочь экс-мэра Самары Виктора Тархова Людмилу Тархову за вымогательство 200 млн руб. у зампреда Самарской губдумы Александра Милеева. В судебных заседаниях со стороны родителей Людмилы и ее адвокатов звучало, якобы Милеев занимал эти деньги у Виктора Тархова, а потом семья требовала возврата долга. Впрочем, версия была отброшена судом, а Тархову признали виновной.

Гороховик вела процесс по делу в отношении экс-главы самарской полиции Вячеслава Хомских. Теперь уже бывший полицейский был признан виновным в получении денег от ОПС "Законовские" и получил реальный срок лишения свободы.

Эта же судья рассматривала громкое дело о расхищении "Волга-Кредит Банка". Председателю правления Татьяне Ерилкиной тогда суд назначил 9,5 года реального лишения свободы. Предполагаемые подельники обвиняемой тоже получили сроки лишения свободы.

Гороховик рассматривала громкое коррупционное дело Госстройнадзора. Экс-работника инспекции Андрея Калмыкова приговорили за нарушения при строительстве лыжероллерной трассы в Волжском районе к двум годам колонии-поселения.

Также несколько лет назад судья вела процесс в отношении бывшего начальника департамента архитектуры и градостроительства Самары Сергея Рубакова. Его приговорили к четырем годам колонии и штрафу за посредничество во взяточничестве и мошенничество.

Кроме того, у Ольги Гороховик был и громкий процесс по иску прокуратуры, добивавшейся восстановления стадиона "Буревестник". В 2011 г. она вынесла отрицательное решение по иску районной прокуратуры к собственнику стадиона ООО "Форсаж". После этого стадион был снесен. Сейчас прокуратура оспаривает саму цепочку сделок, приведшую к отчуждению стадиона.