16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Буревестник", Тархова и "Законовские": в отставку уходит судья, рассматривавшая громкие дела Житель Самарской области получил пожизненный срок за жестокое убийство свидетеля Обвиняемым в афере с жильем в Новокуйбышевске запросили реальные сроки Верховный Суд оправдал главу похоронного дома из Самары по делу о взятках В суд ушло дело экс-главы сельского поселения Борского района, обвиняемого в мошенничестве на 1,9 млн рублей

Суды Происшествия

"Буревестник", Тархова и "Законовские": в отставку уходит судья, рассматривавшая громкие дела

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 21 февраля, квалификационная коллегия судей Самарской области рассмотрит заявление судьи Ленинского районного суда Самары Ольги Гороховик о прекращении ее полномочий. Информация размещена на сайте ВККС.

При этом 21 января облсуд сообщил о проверке в отношении судьи о соответствии нормам судейской этики. Оно связано с делом "обнальщиков" Александра Юшина и Ильи Павловского. Гороховик рассматривала их дело, и в конце января 2024 г. участники ОПС получили в сумме 72 года колонии.

В январе этого года в соцсетях была опубликована аудиозапись, на которой судья на повышенных тонах и в резких выражениях говорит с адвокатом по делу Юшина и Павловского Виктором Фоефановым в заседании. После окончания диалога она говорит секретарю включить аудиопротоколирование заново.

Ольга Гороховик также рассматривала многие другие громкие уголовные дела. Она судила дочь экс-мэра Самары Виктора Тархова Людмилу Тархову за вымогательство 200 млн руб. у зампреда Самарской губдумы Александра Милеева. В судебных заседаниях со стороны родителей Людмилы и ее адвокатов звучало, якобы Милеев занимал эти деньги у Виктора Тархова, а потом семья требовала возврата долга. Впрочем, версия была отброшена судом, а Тархову признали виновной

Гороховик вела процесс по делу в отношении экс-главы самарской полиции Вячеслава Хомских. Теперь уже бывший полицейский был признан виновным в получении денег от ОПС "Законовские" и получил реальный срок лишения свободы.

Эта же судья рассматривала громкое дело о расхищении "Волга-Кредит Банка". Председателю правления Татьяне Ерилкиной тогда суд назначил 9,5 года реального лишения свободы. Предполагаемые подельники обвиняемой тоже получили сроки лишения свободы.

Гороховик рассматривала громкое коррупционное дело Госстройнадзора. Экс-работника инспекции Андрея Калмыкова приговорили за нарушения при строительстве лыжероллерной трассы в Волжском районе к двум годам колонии-поселения.

Также несколько лет назад судья вела процесс в отношении бывшего начальника департамента архитектуры и градостроительства Самары Сергея Рубакова. Его приговорили к четырем годам колонии и штрафу за посредничество во взяточничестве и мошенничество.

Кроме того, у Ольги Гороховик был и громкий процесс по иску прокуратуры, добивавшейся восстановления стадиона "Буревестник". В 2011 г. она вынесла отрицательное решение по иску районной прокуратуры к собственнику стадиона ООО "Форсаж". После этого стадион был снесен. Сейчас прокуратура оспаривает саму цепочку сделок, приведшую к отчуждению стадиона.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

на Железнодорожный вокзал
на ЦАВ/до Ташкентской по Московскому шоссе
в Кошелев-проект
в Волгарь
в Южный город
по Ново-Садовой
не нужно нам метро
Всего проголосовало: 804
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2