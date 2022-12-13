Кассационный суд решит судьбу экс-главы самарской полиции в 2023 году

Шестой кассационный суд назначил дату рассмотрения жалобы зампрокурора Самарской области Тимура Маслова по делу бывшего главы самарской полиции Вячеслава Хомских. Руководство надзорного ведомства недовольно отменой приговора высокопоставленному силовику за коррупцию.

Напомним, по версии следствия, в марте 2011 г. Хомских, уже работавший в системе МВД, договорился с лидерами ОПС "Законовские" о взятках - 150 тыс. руб. ежемесячно. Кроме того, ему подарили "Ниву". За это Хомских должен был закрывать глаза на деятельность группировки.

По данным следствия, позже суммы взяток возросли до 400 тыс. рублей. Хомских занимал разные посты в полиции и за много лет, предположительно, получил от бандитов более 22 млн рублей. По оперативным данным, "Законовские" появились в Самаре в 1990-х. Сначала они собирали "дань" с торговцев на Кировском рынке. Позже в сферу интересов ОПГ входили разные рынки и автостоянки. На счету некоторых членов группировки есть и убийства.

Суд Ленинского района Самары приговорил Хомских к 10 годам лишения свободы и штрафу в 89,2 млн рублей. Но полицейский настаивал на невиновности. Самарский областной суд постановил - вернуть дело на новое рассмотрение. Причиной стало то, что судья Ирина Кузнецова, которая вела процесс над Хомских, ранее выносила приговор по уголовному делу бывшего замначальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова. И речь там тоже шла о взятках от ОПГ "Законовские".

Новое рассмотрение уголовного дела Хомских начала судья Ленинского района Самары Ольга Гороховик. Она успела провести несколько заседаний, но внезапно оказалось, что новый судебный процесс может не завершиться, поскольку прокуратура требует от высшей инстанции отменить отмену приговора. Судьба дела Вячеслава Хомских станет известна в 2023 году.

"Рассмотрение жалобы прокуратуры назначили на 12:00 1 февраля", - рассказали в Шестом кассационном суде.