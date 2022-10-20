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Суды Происшествия

Прокуратура обжаловала решение о пересмотре дела Вячеслава Хомских

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Шестой кассационный суд должен рассмотреть жалобу прокуратуры на решение областного суда по уголовному делу бывшего начальника самарской полиции Вячеслава Хомских. Данные размещены на сайте суда. Информацию также подтвердили источники в надзорном ведомстве.

Жалобу подал зампрокурора Самарской области Тимур Маслов. В документе содержится просьба истребовать уголовное дело. Письмо представителя прокуратуры находится на изучении в суде. Адвокаты Хомских пояснили, что пока не владеют информацией об этом.

Напомним, по версии следствия, в марте 2011 г. Хомских, уже работавший в системе МВД, договорился с лидерами ОПС "Законовские" о взятках — 150 тыс. руб. ежемесячно. Кроме того, ему подарили "Ниву". За это Хомских должен был закрывать глаза на деятельность группировки. По данным следствия, позже суммы взяток возросли до 400 тыс. рублей. Хомских занимал разные посты в полиции и за много лет, предположительно, получил от бандитов более 22 млн рублей.

По оперативным данным, "Законовские" появились в Самаре в 1990-х. Сначала они собирали "дань" с торговцев на Кировском рынке. Позже в сферу интересов ОПГ входили разные рынки и автостоянки. На счету некоторых членов группировки есть и убийства.

Суд Ленинского района Самары приговорил Хомских к 10 годам лишения свободы и штрафу в 89,2 млн рублей. Но полицейский настаивал на невиновности. Самарский областной суд постановил вернуть дело на новое рассмотрение. Причиной стало то, что судья Ирина Кузнецова, которая вела процесс над Хомских, ранее выносила приговор по уголовному делу бывшего замначальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова. И речь там тоже шла о взятках от ОПГ "Законовские".

На сегодняшний день пересмотр дела Хомских уже начала судья Ленинского района Самары Ольга Гороховик. На первой встрече в суде адвокаты потребовали заменить и государственного обвинителя по делу, считая, что он может быть "пристрастен". По словам защитников, после этой просьбы прокуратуру стал представлять в процессе другой сотрудник.

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Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.

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П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?

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В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это

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Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

МалинаРоза М 27 октября 2021 06:49 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

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