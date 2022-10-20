Прокуратура обжаловала решение о пересмотре дела Вячеслава Хомских

Шестой кассационный суд должен рассмотреть жалобу прокуратуры на решение областного суда по уголовному делу бывшего начальника самарской полиции Вячеслава Хомских. Данные размещены на сайте суда. Информацию также подтвердили источники в надзорном ведомстве.

Жалобу подал зампрокурора Самарской области Тимур Маслов. В документе содержится просьба истребовать уголовное дело. Письмо представителя прокуратуры находится на изучении в суде. Адвокаты Хомских пояснили, что пока не владеют информацией об этом.

Напомним, по версии следствия, в марте 2011 г. Хомских, уже работавший в системе МВД, договорился с лидерами ОПС "Законовские" о взятках — 150 тыс. руб. ежемесячно. Кроме того, ему подарили "Ниву". За это Хомских должен был закрывать глаза на деятельность группировки. По данным следствия, позже суммы взяток возросли до 400 тыс. рублей. Хомских занимал разные посты в полиции и за много лет, предположительно, получил от бандитов более 22 млн рублей.

По оперативным данным, "Законовские" появились в Самаре в 1990-х. Сначала они собирали "дань" с торговцев на Кировском рынке. Позже в сферу интересов ОПГ входили разные рынки и автостоянки. На счету некоторых членов группировки есть и убийства.

Суд Ленинского района Самары приговорил Хомских к 10 годам лишения свободы и штрафу в 89,2 млн рублей. Но полицейский настаивал на невиновности. Самарский областной суд постановил вернуть дело на новое рассмотрение. Причиной стало то, что судья Ирина Кузнецова, которая вела процесс над Хомских, ранее выносила приговор по уголовному делу бывшего замначальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова. И речь там тоже шла о взятках от ОПГ "Законовские".

На сегодняшний день пересмотр дела Хомских уже начала судья Ленинского района Самары Ольга Гороховик. На первой встрече в суде адвокаты потребовали заменить и государственного обвинителя по делу, считая, что он может быть "пристрастен". По словам защитников, после этой просьбы прокуратуру стал представлять в процессе другой сотрудник.