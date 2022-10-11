Защита экс-начальника самарской полиции Вячеслава Хомских требует сменить прокурора

Во вторник, 11 октября, суд Ленинского района Самары начал новый процесс по уголовному делу бывшего начальника самарской полиции Вячеслава Хомских. Его обвиняют во взятках от ОПГ "Законовские".

Напомним, по версии следствия, в марте 2011 г. Хомских, уже работавший в системе МВД, договорился с лидерами ОПС "Законовские" о взятках — 150 тыс. руб. ежемесячно. Кроме того, ему подарили "Ниву". За это Хомских должен был закрывать глаза на деятельность группировки.

По данным следствия, позже суммы взяток возросли до 400 тыс. рублей. Хомских занимал разные посты в полиции и за много лет, предположительно, получил от бандитов более 22 млн рублей.

По оперативным данным, "Законовские" появились в Самаре в 1990-х. Сначала они собирали "дань" с торговцев на Кировском рынке. Позже в сферу интересов ОПГ входили разные рынки и автостоянки. На счету некоторых членов группировки есть и убийства.

Суд Ленинского района Самары приговорил Хомских к 10 годам лишения свободы и штрафу в 89,2 млн рублей. Но сам полицейский настаивал на невиновности. В итоге его адвокаты подали жалобу в Самарский областной суд.

7 сентября 2022 г. областной суд отменил приговор и решил направить дело на новое рассмотрение. В обосновании причины отмены решения указано, что все дело в судье Ирине Кузнецовой, которая вела процесс над Хомских. Именно Кузнецова ранее выносила приговор по уголовному делу бывшего замначальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова — речь там тоже шла о взятках от ОПГ "Законовские".

Второй процесс по делу Хомских 11 октября не смогли начать из-за болезни подсудимого. Адвокаты уже заявили, что Хомских нездоровится, в том числе из-за переживаний, которые, якобы особенно острые, "поскольку он невиновен". Защитники намерены придерживаться версии невиновности Хомских и далее.

В зале суда адвокаты также успели сообщить, что будут требовать отвода прокурора Сергея Шеянова. Как рассказал защитник Сергей Арзиани, Шеянов был прокурором в первом процессе Хомских. Поэтому, по версии защитников, тоже "может быть пристрастен".

"В первом судебном процессе мы заявляли ходатайство об отводе судьи, о чем мы письменно уведомляли суд. Неоднократно в ходе судебного процесса наши подозрения в предвзятости подтверждались. Мы заявляли новые ходатайства об отводе, но суд все их отклонил. Областной суд согласился с нашими доводами, что суд был предвзят, в том числе и прокурор", — заявил Сергей Арзиани, комментируя ситуацию нескольким журналистам в зале суда.