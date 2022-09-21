Суд начинает пересмотр дела экс-начальника самарской полиции Вячеслава Хомских

Новый процесс над экс-начальником самарской полиции Вячеславом Хомских проведет судья Ленинского района Самары Ольга Гороховик. Материалы уже отписаны ей.

Напомним, по версии следствия, в марте 2011 г. Хомских, уже работавший в системе МВД, договорился с лидерами ОПС "Законовские" о взятках - 150 тыс. руб. ежемесячно. Кроме того, ему подарили "Ниву". За это Хомских должен был закрывать глаза на деятельность группировки.

По данным следствия, позже суммы взяток возросли до 400 тыс. рублей. Хомских занимал разные посты в полиции и за много лет, предположительно, получил от бандитов более 22 млн рублей.

По оперативным данным, "Законовские" появились в Самаре в 1990-х. Сначала они собирали "дань" с торговцев на Кировском рынке. Позже в сферу интересов ОПГ входили разные рынки и автостоянки. Первым лидером группировки был Александр Законов. Его убил в 2004 г. Олег Терехов (в дальнейшем написавший явку с повинной). Лидером стал Алексей Рыжов, он умер в 2016 году. После него ОПГ возглавил, как считалось, Сергей Гафуров. Он скончался в феврале 2020 г. от проблем с сердцем. Не исключено, что далее лидерские позиции в группе мог занять Владимир Изумрудов. Последнего в этом году тоже задержала ФСБ.

Суд Ленинского района Самары приговорил Хомских к 10 годам лишения свободы и штрафу в 89,2 млн рублей. Но сам полицейский настаивал на невиновности. В итоге его адвокаты подали жалобу в Самарский областной суд. В числе прочего защитники настаивали, что одним из основных доказательств виновности силовики сделали показания Гафурова, который мог утверждать, что возит взятки Хомских, чтоб оправдать траты из "общака".

7 сентября 2022 г. областной суд отменил приговор Хомских и решил направить дело на новое рассмотрение. В обосновании причины отмены решения указано, что все дело в судье Ирине Кузнецовой, которая вела процесс над Хомских. Именно Кузнецова ранее выносила приговор по уголовному делу бывшего замначальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова - речь там тоже шла о взятках от ОПГ "Законовские".

"Не должен участвовать в рассмотрении уголовного дела судья, который ранее принимал решения по вопросам, вновь ставшим предметом судебного заседания", - указал в числе прочего облсуд.

Как уточнили в суде Ленинского района Самары, заново материал зарегистрировали 19 сентября.

"В тот же день его передали судье Ольге Гороховик. Дата заседания пока не назначена", - сообщили в инстанции.

Ольга Гороховик ранее уже рассматривала другие громкие уголовные дела. Например, она вынесла решение по делу о хищении в "Волга-Кредит банке". Подсудимые получили серьезные сроки лишения свободы. Кроме того, сейчас Ольга Гороховик ведет процесс над дочерью бывшего мэра Самары Людмилой Тарховой. Последнюю обвиняют в вымогательстве 200 млн рублей.