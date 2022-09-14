Суд разъяснил причины отмены приговора экс-начальнику самарской полиции Вячеславу Хомских

Самарский областной суд опубликовал апелляционное определение по жалобам адвокатов теперь уже бывшего начальника самарской полиции Вячеслава Хомских на приговор. Ранее уголовное дело Хомских облсуд направил на новое рассмотрение в суд Ленинского района Самары.

Напомним, по версии следствия, в марте 2011 г. Хомских, уже работавший в системе МВД, договорился с лидерами ОПС "Законовские" о взятках — 150 тыс. руб. ежемесячно. Кроме того, ему подарили "Ниву". За это Хомских должен был закрывать глаза на деятельность группировки.

По данным следствия, позже суммы взяток возросли до 400 тыс. рублей. Хомских занимал разные посты в полиции и за много лет, предположительно, получил от бандитов более 22 млн рублей.

По оперативным данным, "Законовские" появились в Самаре в 1990-х. Сначала они собирали "дань" с торговцев на Кировском рынке. Позже в сферу интересов ОПГ входили разные рынки и автостоянки. Первым лидером группировки был Александр Законов. Его убил в 2004 г. Олег Терехов (в дальнейшем написавший явку с повинной). Лидером стал Алексей Рыжов, он умер в 2016 году. После него ОПГ возглавил, как считалось, Сергей Гафуров. Он скончался в феврале 2020 г. от проблем с сердцем. Не исключено, что далее лидерские позиции в группе мог занять Владимир Изумрудов.

Суд Ленинского района Самары приговорил Хомских к 10 годам лишения свободы и штрафу в 89,2 млн рублей. Но 7 сентября этого года облсуд приговор отменил.

Как следует из опубликованного апелляционного определения, проблема в судье, которая вынесла Хомских приговор.

"К существенным нарушениям закона, влекущим отмену судебного решения в любом случае, в соответствии с требованиями п. 2 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ, относится вынесение судом решения незаконным составом суда", — указано в решении апелляционной инстанции.

Речь идет о том, что судья Ирина Кузнецова ранее выносила приговор по уголовному делу бывшего замначальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова — речь там тоже шла о взятках от ОПГ "Законовские".

"Признав доказанным факт совершения Хомских В. В. инкриминируемого преступления, в основу обвинительного приговора судом в составе председательствующего судьи Кузнецовой И. И. были положены показания ряда свидетелей, которые ранее были допрошены в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении Сазонова, приговор в отношении которого был постановлен тем же судьей, и был приобщен по ходатайству стороны защиты в материалы уголовного дела Хомских В. В. Ряд сотрудников, осуществлявших оперативное сопровождение расследования уголовного дела Хомских В. В., также являлись свидетелями по уголовному делу Сазонова, и их показания, а также проведенные ими оперативно-розыскные мероприятия, являлись предметом судебной оценки при постановлении в отношении Сазонова обвинительного приговора. Кроме того, в основу приговора в отношении Хомских В. В. судом были положены копии материалов уголовного дела в отношении Сазонова", — следует из апелляционного определения.

Далее областной суд ссылается на правовую позицию Конституционного Суда РФ, изложенную в определениях от 17.06.2008 № 733-О-П, от 01.11.2007 № 799-О-О и других. "Судья в таких случаях не должен участвовать в дальнейшем рассмотрении уголовного дела, с тем, чтобы не ставить под сомнение законность и обоснованность решения, которое будет принято по этому делу в конечном счете. Тем более не должен участвовать в рассмотрении уголовного дела судья, который ранее принимал решения по вопросам, вновь ставшим предметом судебного заседания", — сообщает Самарский областной суд.

В связи с этим уголовное дело Хомских и направили на новое разбирательство. Его дата пока не назначена.