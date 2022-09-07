Суд отменил приговор начальнику самарской полиции Вячеславу Хомских

В среду, 7 сентября, суд Самарской области отменил приговор начальнику самарской полиции Вячеславу Хомских.

Напомним, по версии следствия, в марте 2011 г. Хомских, уже работавший в системе МВД, договорился с лидерами ОПС "Законовские" о взятках - 150 тыс. руб. ежемесячно. Кроме того, ему подарили "Ниву". За это Хомских должен был закрывать глаза на деятельность группировки.

По данным следствия, позже суммы взяток возросли до 400 тыс. рублей. Хомских занимал разные посты в полиции и за много лет, предположительно, получил от бандитов более 22 млн рублей.

По оперативным данным, "Законовские" появились в Самаре в 1990-х. Сначала они собирали "дань" с торговцев на Кировском рынке. Позже в сферу интересов ОПГ входили разные рынки и автостоянки. Первым лидером группировки был Александр Законов. Его убил в 2004 г. Олег Терехов (в дальнейшем написавший явку с повинной). Лидером стал Алексей Рыжов, он умер в 2016 году. После него ОПГ возглавил, как считалось, Сергей Гафуров. Он скончался в феврале 2020 г. от проблем с сердцем. Не исключено, что далее лидерские позиции в группе мог занять Владимир Изумрудов.

Суд Ленинского района Самары приговорил Хомских к 10 годам лишения свободы и штрафу в 89,2 млн рублей.

Областной суд заслушал жалобу на этот приговор. Адвокаты, в частности, настаивали, что одним из основных доказательств виновности силовики сделали показания Гафурова, который мог утверждать, что возит взятки Хомских, чтоб оправдать траты из "общака".

"7 сентября суд Самарской области отменил прошлый приговор и направил дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе", - рассказал адвокат Александр Николаев.