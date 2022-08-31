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Суды Происшествия

Облсуд начал рассматривать жалобу экс-начальника полиции Самары Вячеслава Хомских на приговор о взятках

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 31 августа, суд Самарской области начал рассматривать апелляционную жалобу теперь уже бывшего начальника самарской полиции Вячеслава Хомских. Защитники экс-силовика просили отменить его приговор и полностью оправдать.

Напомним, по версии следствия, в марте 2011 г. Хомских, уже работавший в системе МВД, договорился с лидерами ОПС "Законовские" о взятках - 150 тыс. руб. ежемесячно. Кроме того, ему подарили "Ниву". За это Хомских должен был закрывать глаза на деятельность группировки.

По данным следствия, позже суммы взяток возросли до 400 тыс. рублей. Хомских занимал разные посты в полиции и за много лет, предположительно, получил от бандитов более 22 млн рублей.

По оперативным данным, "Законовские" появились в Самаре в 1990-х. Сначала они собирали "дань" с торговцев на Кировском рынке. Позже в сферу интересов ОПГ входили разные рынки и автостоянки. Первым лидером группировки был Александр Законов. Его убил в 2004 г. Олег Терехов (в дальнейшем написавший явку с повинной). Лидером стал Алексей Рыжов, он умер в 2016 году. После него ОПГ возглавил, как считалось, Сергей Гафуров. Он скончался в феврале 2020 г. от проблем с сердцем. Не исключено, что далее лидерские позиции в группе мог занять Владимир Изумрудов.

Суд Ленинского района Самары приговорил Хомских к 10 годам лишения свободы и штрафу в 89,2 млн рублей.

31 августа областной суд заслушал жалобу на этот приговор. Адвокаты, в частности, настаивали, что одним из основных доказательств виновности силовики сделали показания Гафурова, который мог утверждать, что возит взятки Хомских, чтоб оправдать траты из "общака".

"Присутствовала при обыске у Хомских. Не обнаружено никаких документов, никаких предметов роскоши или антиквариата, что говорит о надуманности показаний свидетелей", - сказала в суде также гражданский защитник.

Отдельно обсудили и необычное доказательство - синий листок "Законовских", где было указано, сколько денег и каким людям передали из "общака". По версии адвокатов, такой листок не может быть допустимым доказательством.

В суде выступила и представитель прокуратуры Елена Лупандина. Она сообщила позицию ведомства: приговор законный и обоснованный, вина доказана совокупностью показаний множества свидетельства и доказательств.

"Необоснованны доводы защиты о том, что не была установлена дата допроса Гафурова. В суде был допрошен следователь Тюленев, который пояснил, что им была допущена техническая ошибка - указан 2018 вместо 2020 года. Но позже описка была устранена путем издания соответствующего постановления", - рассказала, в частности, представитель прокуратуры.

По данным ведомства, "синий листок" также изъяли в соответствии с требованием законодательства.

Дискуссия в зале суда продолжалась более двух часов. В итоге служители Фемиды отложили принятие решения до 7 сентября.

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