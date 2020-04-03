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Суды Происшествия

Прокуратура не смогла в апелляции оспорить УДО Сергея Рубакова

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский облсуд 3 апреля рассмотрел апелляционное представление прокуратуры на постановление Куйбышевского райсуда, освободившего Сергея Рубакова условно-досрочно. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.

Напомним, 11 сентября 2018 г. Сергея Рубакова приговорили к четырем годам колонии и штрафу 17,5 млн руб. за посредничество во взяточничестве и мошенничество.

Рубаков выступил посредником между руководившим ГУП "Стройконтроль" Реналем Мязитовым, которого заподозрили в мошенничестве, и сотрудником ФСБ Максимом Докучаевым. Позже Докучаев попал в колонию, а Мязитов ушел с поста.

Также Рубакова обвиняли в получении 5 млн руб. от директора ООО "Квартал" Алексея Пискунова за изменение техусловий подключения к ливневке ЖК на ул. Водников. Рубаков не имел возможности оказать такую помощь.

Экс-начальник департамента градостроительства Самары отбывает наказание в ИК-5 и подал ходатайство об УДО. 6 февраля Куйбышевский районный суд Самары под председательством судьи Ольги Прохоровой это ходатайство удовлетворил.

Самарская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях попыталась оспорить это решение в апелляции. Областной суд оставил в силе решение районного суда об УДО. Теперь оно вступило в законную силу. У прокуратуры еще есть возможность обжаловать эти судебные акты в кассации.

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