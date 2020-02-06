Суд одобрил УДО Сергею Рубакову

В четверг, 6 февраля, Куйбышевский районный суд Самары под председательством судьи Ольги Прохоровой удовлетворил ходатайство экс-начальника департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова об УДО. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, 11 сентября 2018 г. за посредничество во взяточничестве и крупное мошенничество Сергея Рубакова приговорили к четырем годам колонии и штрафу 17,5 млн рублей.

Рубаков выступил посредником между Реналем Мязитовым, руководившим ГУП "Стройконтроль", которого заподозрили в мошенничестве, и сотрудником ФСБ Максимом Докучаевым. Позже Докучаев попал в колонию на два года, а Мязитов покинул пост.

Помимо этого, Рубакова обвиняли в получении 5 млн руб. от директора ООО "Квартал" Алексея Пискунова за изменение техусловий подключения к ливневке ЖК на ул. Водников. При этом Рубаков не имел возможности оказать обещанную помощь.

Экс-начальник департамента градостроительства Самары отбывает наказание в ИК-5. Через 10 дней сегодняшнее решение суда, если его никто не оспорит, вступит в законную силу.