16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Суд одобрил УДО Сергею Рубакову Имел право на все: экс-директор СОФПИЖС уверен, что закона не нарушал Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора Светлане Моравской Суд отпустил четверых жителей Самары, жестоко избивавших должника Доцент и магистрант СНИУ предстанут перед судом за взятки

Суды Происшествия

Суд одобрил УДО Сергею Рубакову

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 6 февраля, Куйбышевский районный суд Самары под председательством судьи Ольги Прохоровой удовлетворил ходатайство экс-начальника департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова об УДО. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, 11 сентября 2018 г. за посредничество во взяточничестве и крупное мошенничество Сергея Рубакова приговорили к четырем годам колонии и штрафу 17,5 млн рублей.

Рубаков выступил посредником между Реналем Мязитовым, руководившим ГУП "Стройконтроль", которого заподозрили в мошенничестве, и сотрудником ФСБ Максимом Докучаевым. Позже Докучаев попал в колонию на два года, а Мязитов покинул пост.

Помимо этого, Рубакова обвиняли в получении 5 млн руб. от директора ООО "Квартал" Алексея Пискунова за изменение техусловий подключения к ливневке ЖК на ул. Водников. При этом Рубаков не имел возможности оказать обещанную помощь.

Экс-начальник департамента градостроительства Самары отбывает наказание в ИК-5. Через 10 дней сегодняшнее решение суда, если его никто не оспорит, вступит в законную силу.

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1