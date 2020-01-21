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Суды Происшествия

Cуд рассмотрит ходатайство Сергея Рубакова об УДО

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На вторник, 21 января, в суде Куйбышевского района Самары запланировано рассмотрение ходатайства экс-начальника департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова об условно-досрочном освобождении. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, приговор Сергею Рубакову огласили в суде Ленинского района 11 сентября 2018 года. Его обвиняли в посредничестве во взяточничестве и крупном мошенничестве. Что касается первого эпизода, то гособвинение посчитало доказанным, что Рубаков выступил посредником между директором ГУП "Стройконтроль" Реналем Мязитовым, которого силовики заподозрили в мошенничестве и который хотел предотвратить скандал, и сотрудником регионального УФСБ Максимом Докучаевым. Однако Докучаев сам отправился в колонию на два года, а Мязитов покинул пост.

Второй эпизод, который вменяли Рубакову, — мошенничество. По версии следствия, он получил от директора ООО "Квартал" Алексея Пискунова 5 млн руб. за помощь с изменением техусловий подключения к ливневке жилого комплекса на ул. Водников, хотя реально не мог помочь с этим.

Суд приговорил Рубакова к четырем годам колонии и штрафу 17,5 млн рублей.

Сергей Рубаков отбывает наказание в самарской колонии ИК-5. 9 декабря в суд Куйбышевского района поступило его ходатайство об УДО. Заседание назначено на 21 января, вести его будет судья Ольга Прохорова.

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