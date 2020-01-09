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Суд прекратил рассмотрение ходатайства Сергея Рубакова о пересчете дней, проведенных под арестом

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Куйбышевского района Самары 27 декабря прекратил производство по ходатайству экс-начальника департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова, осужденного за мошенничество и посредничество во взяточничестве. Об этом сообщили в суде.

Рубаков просил суд заново пересчитать ему дни, проведенные в СИЗО, которые ему зачли в срок отбывания наказания в колонии как один к полутора.

Напомним, приговор Сергею Рубакову огласили в суде Ленинского района 11 сентября 2018 года. Его обвиняли в посредничестве во взяточничестве и крупном мошенничестве. Что касается первого эпизода, то гособвинение посчитало доказанным, что Рубаков выступил посредником между директором ГУП "Стройконтроль" Реналем Мязитовым, которого силовики заподозрили в мошенничестве и который хотел предотвратить скандал, и сотрудником УФСБ России по Самарской области Максимом Докучаевым, в чьих силах, теоретически, было остановить крах. Однако Докучаев в итоге сам отправился на два года в колонию, а Мязитов покинул пост.

Второй эпизод, который вменяли Рубакову, — мошенничество. По версии следствия, он получил от директора ООО "Квартал" Алексея Пискунова 5 млн руб. за помощь с изменением техусловий подключения к ливневке жилого комплекса на ул. Водников, хотя реально не мог помочь ему с этим.

Суд приговорил Рубакова к четырем годам заключения в колонии и штрафу 17,5 млн рублей. Также ему на три года после отбытия наказания запретили занимать ряд должностей на государственной и муниципальной службе.

Кроме того, Рубакову зачли заключение под стражей в срок лишения свободы из расчета один день в СИЗО за полтора дня в колонии. Его содержали под стражей с 3 июня по 5 июня 2017 г. включительно и с 11 сентября 2018 г. по 20 февраля 2019 г. включительно.

Помимо этого, в срок отбытия наказания ему зачтли и время нахождения под домашним арестом с 6 июня 2017 г. по 13 июля 2018 г. как один день домашнего ареста за один день в колонии, а также нахождение под домашним арестом с 14 июля по 10 сентября 2018 г. из расчета два дня домашнего ареста за день в колонии.

По данным суда Куйбышевского района, назначенное на 12 декабря заседание по ходатайству Рубакова было отложено на 27 декабря и в этот день суд прекратил производство по материалу. Причина такого решения не уточняется.

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