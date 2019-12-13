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Суды Происшествия

Сергей Рубаков просит суд заново пересчитать ему в срок дни пребывания под арестом

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Куйбышевском районном суде Самары планируют рассмотреть ходатайство экс-начальника департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова, осужденного за мошенничество и посредничество во взяточничестве. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.

Фото: Архив «ВН»

Рубаков просит заново пересчитать дни, проведенные в СИЗО, которые ему зачли в срок отбывания наказания в колонии как один к полутора.

Напомним, приговор Сергею Рубакову огласили в суде Ленинского района 11 сентября 2018 года. Его обвиняли в посредничестве во взяточничестве и крупном мошенничестве. Что касается первого эпизода, то гособвинение посчитало доказанным, что Рубаков выступил посредником между директором ГУП "Стройконтроль" Реналем Мязитовым, которого силовики заподозрили в мошенничестве и который хотел предотвратить скандал, и сотрудником УФСБ России по Самарской области Максимом Докучаевым, в чьих силах теоретически было остановить крах. Однако Докучаев в итоге сам отправился на два года в колонию, а Мязитов покинул пост.

Второй эпизод, который вменяли Рубакову, — мошенничество. По версии следствия, он получил от директора ООО "Квартал" Алексея Пискунова 5 млн руб. за помощь с изменением технических условий подключения к ливневой канализации жилого комплекса на ул. Водников, хотя реально не мог помочь ему с этим.

Гособвинение просило суд назначить бывшему чиновнику шесть лет лишения свободы.

В итоге суд приговорил Рубакова к четырем годам заключения в колонии и штрафу 17,5 млн рублей. Также ему на три года после отбытия наказания запретили занимать ряд должностей на государственной и муниципальной службе.

Кроме того, Рубакову зачли заключение под стражей в срок лишения свободы из расчета один день в СИЗО за полтора дня в колонии. Его содержали под стражей с 3 июня по 5 июня 2017 г. включительно и с 11 сентября 2018 г. по 20 февраля 2019 г. включительно.

Помимо этого, в срок отбытия наказания ему было зачтено и время нахождения под домашним арестом с 6 июня 2017 г. по 13 июля 2018 г. как один день домашнего ареста за один день в колонии, а также нахождение под домашним арестом с 14 июля по 10 сентября 2018 г. из расчета два дня домашнего ареста за день в колонии.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре Самарской области, сейчас в своем ходатайстве в суд Сергей Рубаков просит заново пересчитать ему дни пребывания в СИЗО как один день за полтора дня нахождения в колонии. Пока не известно, удовлетворит ли суд его ходатайство и сократит ли срок пребывания в колонии. Но что послужило для этого поводом, редакции не известно.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в суде Куйбышевского района, назначенное на 12 декабря заседание по ходатайству Рубакова отложили на 27 декабря.

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