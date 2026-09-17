Космос в кино: в Самарской области завершились съемки детского киноальманаха "И в шутку, и всерьез"

В Самаре завершились съемки игровых короткометражек детского киноальманаха "И в шутку, и всерьез". Проект Фонда развития детского кино "Сотворение" стал победителем конкурса грантов для проектов социально-ориентированных НКО, который ежегодно проводит министерство экономического развития и инвестиций Самарской области. Киноальманах стал частью проекта "Большой киномарафон детского кино".
"Самарская область поддерживает кинопроизводство как направление креативной экономики. И здесь мы рассматриваем кино как бизнес, помогающий развивать смежные отрасли, привлекать туристов, повышать имидж региона. Но также мы поддерживаем проекты некоммерческого сектора, когда создание кинопродуктов — вклад в нравственное воспитание подрастающего поколения, формирование интереса и любви к родному краю, желания жить и работать на благо Самарской области", — перечислил заместитель председателя Правительства Самарской области — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Над фильмами работают молодые самарские режиссеры и их команды, а практически все роли исполняют самарские школьники. Почти полгода команда фонда готовила ребят к съемкам, подбирала сценарии и работала на площадке. Съемочной площадкой стала вся Самара — знаковые места города, исторические здания, музеи, школы, детские лагеря и крупные предприятия.
Так, фильм "Космос будущего" о подростках, увлеченных космосом, снимался в экспериментально испытательном корпусе АО "РКЦ "Прогресс". Съемки проходили в реальных лабораториях, в кадре зрители увидят настоящие наноспутники и процесс их тестирования. Специалисты предприятия консультировали съемочную группу, готовили оборудование и сами снялись в кино.
Сотрудники АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара" также приняли участие в съемках фильма "Дедушкина радость" — семейной истории о любимой профессии и связи поколений. Самарский литературный музей и сквер Алексея Толстого стали местом действия новой версии сказки про Буратино, а Струковский парк и набережная — истории о самарских шишигах.
"Короткометражное кино — недооцененный инструмент воспитания. Дети живут в быстром ритме, и короткий формат позволяет посмотреть хороший фильм в транспорте или на перемене. Небольшими, но точными дозами такие истории делают прививку нравственности. И важно, когда детское кино создается не московской или петербургской, а своей самарской командой и находит поддержку на уровне региона", — считает художественный руководитель киноальманаха "И в шутку, и всерьез", президент Фонда развития детского кино "Сотворение" Ольга Малинина.
Всего в новом сезоне киноальманаха будет 10 короткометражных фильмов. Они посвящены поискам себя, отношениям со сверстниками, семейным ценностям, инженерным профессиям, экологии и краеведению. Среди партнеров проекта — Самарский государственный социально-педагогический университет, "Движение Первых", "Юнармия", региональное отделение Фонда "Защитники Отечества", Самарский областной детский эколого-биологический центр.
Сейчас отснятый материал находится на монтаже. Премьера запланирована на конец 2026 года.
В Самарской области созданы благоприятные условия для кинопроизводства: доступны разнообразные локации — от исторической застройки, музеев и парков до действующих промышленных и научных объектов, действуют меры грантовой поддержки, а предприятия и учреждения региона участвуют в съемочных процессах, что позволяет командам реализовывать проекты на территории области — от сценария до съемок.
Меры поддержки кинопроизводства и креативных индустрий реализуются в регионе в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.