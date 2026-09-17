Космос в кино: в Самарской области завершились съемки детского киноальманаха "И в шутку, и всерьез"

В Самаре завершились съемки игровых короткометражек детского киноальманаха "И в шутку, и всерьез". Проект Фонда развития детского кино "Сотворение" стал победителем конкурса грантов для проектов социально-ориентированных НКО, который ежегодно проводит министерство экономического развития и инвестиций Самарской области. Киноальманах стал частью проекта "Большой киномарафон детского кино".

"Самарская область поддерживает кинопроизводство как направление креативной экономики. И здесь мы рассматриваем кино как бизнес, помогающий развивать смежные отрасли, привлекать туристов, повышать имидж региона. Но также мы поддерживаем проекты некоммерческого сектора, когда создание кинопродуктов — вклад в нравственное воспитание подрастающего поколения, формирование интереса и любви к родному краю, желания жить и работать на благо Самарской области", — перечислил заместитель председателя Правительства Самарской области — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Над фильмами работают молодые самарские режиссеры и их команды, а практически все роли исполняют самарские школьники. Почти полгода команда фонда готовила ребят к съемкам, подбирала сценарии и работала на площадке. Съемочной площадкой стала вся Самара — знаковые места города, исторические здания, музеи, школы, детские лагеря и крупные предприятия.

Так, фильм "Космос будущего" о подростках, увлеченных космосом, снимался в экспериментально испытательном корпусе АО "РКЦ "Прогресс". Съемки проходили в реальных лабораториях, в кадре зрители увидят настоящие наноспутники и процесс их тестирования. Специалисты предприятия консультировали съемочную группу, готовили оборудование и сами снялись в кино.

Сотрудники АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара" также приняли участие в съемках фильма "Дедушкина радость" — семейной истории о любимой профессии и связи поколений. Самарский литературный музей и сквер Алексея Толстого стали местом действия новой версии сказки про Буратино, а Струковский парк и набережная — истории о самарских шишигах.

"Короткометражное кино — недооцененный инструмент воспитания. Дети живут в быстром ритме, и короткий формат позволяет посмотреть хороший фильм в транспорте или на перемене. Небольшими, но точными дозами такие истории делают прививку нравственности. И важно, когда детское кино создается не московской или петербургской, а своей самарской командой и находит поддержку на уровне региона", — считает художественный руководитель киноальманаха "И в шутку, и всерьез", президент Фонда развития детского кино "Сотворение" Ольга Малинина.

Всего в новом сезоне киноальманаха будет 10 короткометражных фильмов. Они посвящены поискам себя, отношениям со сверстниками, семейным ценностям, инженерным профессиям, экологии и краеведению. Среди партнеров проекта — Самарский государственный социально-педагогический университет, "Движение Первых", "Юнармия", региональное отделение Фонда "Защитники Отечества", Самарский областной детский эколого-биологический центр.

Сейчас отснятый материал находится на монтаже. Премьера запланирована на конец 2026 года.

В Самарской области созданы благоприятные условия для кинопроизводства: доступны разнообразные локации — от исторической застройки, музеев и парков до действующих промышленных и научных объектов, действуют меры грантовой поддержки, а предприятия и учреждения региона участвуют в съемочных процессах, что позволяет командам реализовывать проекты на территории области — от сценария до съемок.

Меры поддержки кинопроизводства и креативных индустрий реализуются в регионе в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".