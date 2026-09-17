16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Космос в кино: в Самарской области завершились съемки детского киноальманаха "И в шутку, и всерьез" Самарская ракета "Союз-2.1б" с кораблем "Прогресс МС-35" успешно стартовала с Байконура Резидент "Жигулевской долины" автоматизирует управление одним из крупнейших элеваторов Урала В Самаре стартовали международные соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF В Тольятти началась приемка дорожных объектов нацпроекта "Инфраструктура для жизни"

Экономика и бизнес

Космос в кино: в Самарской области завершились съемки детского киноальманаха "И в шутку, и всерьез"

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 80
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре завершились съемки игровых короткометражек детского киноальманаха "И в шутку, и всерьез". Проект Фонда развития детского кино "Сотворение" стал победителем конкурса грантов для проектов социально-ориентированных НКО, который ежегодно проводит министерство экономического развития и инвестиций Самарской области. Киноальманах стал частью проекта "Большой киномарафон детского кино".

Фото: Фонд развития детского кино "Сотворение"

"Самарская область поддерживает кинопроизводство как направление креативной экономики. И здесь мы рассматриваем кино как бизнес, помогающий развивать смежные отрасли, привлекать туристов, повышать имидж региона. Но также мы поддерживаем проекты некоммерческого сектора, когда создание кинопродуктов — вклад в нравственное воспитание подрастающего поколения, формирование интереса и любви к родному краю, желания жить и работать на благо Самарской области", — перечислил заместитель председателя Правительства Самарской области — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Над фильмами работают молодые самарские режиссеры и их команды, а практически все роли исполняют самарские школьники. Почти полгода команда фонда готовила ребят к съемкам, подбирала сценарии и работала на площадке. Съемочной площадкой стала вся Самара — знаковые места города, исторические здания, музеи, школы, детские лагеря и крупные предприятия.

Так, фильм "Космос будущего" о подростках, увлеченных космосом, снимался в экспериментально испытательном корпусе АО "РКЦ "Прогресс". Съемки проходили в реальных лабораториях, в кадре зрители увидят настоящие наноспутники и процесс их тестирования. Специалисты предприятия консультировали съемочную группу, готовили оборудование и сами снялись в кино.

Сотрудники АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара" также приняли участие в съемках фильма "Дедушкина радость" — семейной истории о любимой профессии и связи поколений. Самарский литературный музей и сквер Алексея Толстого стали местом действия новой версии сказки про Буратино, а Струковский парк и набережная — истории о самарских шишигах.

"Короткометражное кино — недооцененный инструмент воспитания. Дети живут в быстром ритме, и короткий формат позволяет посмотреть хороший фильм в транспорте или на перемене. Небольшими, но точными дозами такие истории делают прививку нравственности. И важно, когда детское кино создается не московской или петербургской, а своей самарской командой и находит поддержку на уровне региона", — считает художественный руководитель киноальманаха "И в шутку, и всерьез", президент Фонда развития детского кино "Сотворение" Ольга Малинина.

Всего в новом сезоне киноальманаха будет 10 короткометражных фильмов. Они посвящены поискам себя, отношениям со сверстниками, семейным ценностям, инженерным профессиям, экологии и краеведению. Среди партнеров проекта — Самарский государственный социально-педагогический университет, "Движение Первых", "Юнармия", региональное отделение Фонда "Защитники Отечества", Самарский областной детский эколого-биологический центр.

Сейчас отснятый материал находится на монтаже. Премьера запланирована на конец 2026 года.
В Самарской области созданы благоприятные условия для кинопроизводства: доступны разнообразные локации — от исторической застройки, музеев и парков до действующих промышленных и научных объектов, действуют меры грантовой поддержки, а предприятия и учреждения региона участвуют в съемочных процессах, что позволяет командам реализовывать проекты на территории области — от сценария до съемок.

Меры поддержки кинопроизводства и креативных индустрий реализуются в регионе в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №30

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 16 августа 2026 17:54 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...

Юрий Пестриков 26 июля 2026 15:52 Революция в экономике: как цифровые платформы меняют бизнес и людей

... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Юрий Пестриков 26 июля 2026 09:55 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru

Анатолий Илларионов 02 июля 2026 15:37 От пятиэтажек до высоток: показываем, что построят вместо двухэтажек на Кирова

Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Фото на сайте

"Смотрим с уверенностью в будущее": как прошла 8-я конференция "Гипровостокнефти" в Самаре

"Смотрим с уверенностью в будущее": как прошла 8-я конференция "Гипровостокнефти" в Самаре

СМЗ ввел новую печь

СМЗ ввел новую печь

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4