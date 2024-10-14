"Силовым" вице-губернатором назначен Максим Ковалев

В понедельник, 14 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев представил нового врио вице-губернатора - руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции. Эту должность занял Максим Ковалев, сменивший Юрия Рожина.
"Долгое время работал в органах правопорядка в Крыму, трудился в органах исполнительной власти в должности вице-губернатора Вологодской области. А также является участником специальной военной операции", - отрекомендовал Максима Ковалева глава региона.
Также Вячеслав Федорищев представил Дмитрия Яковлева, который назначен помощником губернатора по вопросам развития профессионального спорта, созданию объектов спортивной инфраструктуры.
Дмитрий Яковлев ранее возглавлял минспорта Тульской области.
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