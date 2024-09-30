Генерал Юрий Рожин покинул пост вице-губернатора

С бывшим главой УФСБ по Самарской области Юрием Рожиным, который до последних выборов занимал место вице-губернатора в правительстве Самарской области, попрощался новый губернатор 63 региона Вячеслав Федорищев.

Прощание произошло на оперативном совещании 30 сентября. Рожин освобожден от работы в правительстве "в связи с переходом на работу на предприятие".

"Для меня честь вручить вам медаль Дмитрия Устинова", — сказал также на прощание Вячеслав Федорищев.

В последний раз Рожина согласовывала на пост вице-губернатора губдума в марте 2024 года.

После победы на сентябрьских выборах Вячеслав Федорищев согласовал на должности вице-губернаторов Михаила Смирнова, работавшего с самим Федорищевым в Тульской области Антона Емельяненко и выходца из "старой команды" правительства Самарской области Александра Фетисова.