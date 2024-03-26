Губдума единогласно согласовала Юрия Рожина на пост вице-губернатора

Во вторник, 26 марта, Самарская губернская дума согласовала Юрия Рожина на пост вице-губернатора - руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции.
За его назначение проголосовали все 40 депутатов.
Вопрос согласования еще одного вице-губернатора - руководителя департамента внутренней политики Дмитрия Кочергина за час до заседания губдумы был исключен из обновленной повестки.
И Рожин, и Кочергин уже занимали данные посты, но после выборов губернатора в сентябре 2023 г., как и остальные вице-губернаторы и министры, были переведены в статус исполняющих обязанности.
Юрий Рожин — выходец из силового блока. До перехода в облправительство в 2017 г. он возглавлял управление ФСБ России по Самарской области. В марте 2020 г. он переходил на должность главного федерального инспектора по Самарской области. В дальнейшем вернулся в региональное правительство.