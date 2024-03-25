В Самарской области хотят согласовать двух вице-губернаторов

Во вторник, 26 марта, Самарская губернская дума должна согласовать на посты вице-губернаторов Самарской области двух человек. Первый — это вице-губернатор - руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Юрий Рожин. Второй — руководитель департамента внутренней политики Дмитрий Кочергин. Оба они в последнее время были исполняющими обязанности на этих должностях.

Юрий Рожин — выходец из силового блока. С апреля 2003 до июля 2005 г. он руководил УФСБ Чеченской Республики. С июля 2005 до июня 2016 г. возглавлял управление ФСБ России по Самарской области. В 2017 г. генерал-лейтенант Рожин был назначен на пост врио вице-губернатора - руководителя регионального департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции правительства. С конца 2018 г. Рожин также исполнял обязанности руководителя аппарата губернатора Самарской области. Главным федеральным инспектором Самарской области Юрий Рожин был назначен в марте 2020 года. В дальнейшем вернулся в региональное правительство вице-губернатором.

Дмитрий Кочергин родом из Читинской области. Работал в правительстве Забайкальского края главой администрации губернатора. В феврале 2019 г. занял пост замруководителя администрации губернатора Самарской области - главы департамента по связям с общественностью. Далее был главой вновь образованного департамента внутренней политики.

Недавно также появились данные о назначении ряда членов правительства Самарской области. Речь про Наталью Катину, Александра Фетисова и Александра Винникова.