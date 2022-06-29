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В Самарской области продолжается работа по противодействию коррупции Депутаты Самарской губдумы согласовали кандидатуру Юрия Рожина на пост вице-губернатора Виктор Кудряшов посетил жилой комплекс "Космолет" в Самаре Виктор Кудряшов: наша задача — работать на перспективу Виктор Кудряшов: "Наша основная цель - снижение числа ДТП с тяжелыми последствиями"

Облправительство Власть и политика

Депутаты Самарской губдумы согласовали кандидатуру Юрия Рожина на пост вице-губернатора

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 28 июня, под председательством Геннадия Котельникова состоялось заключительное заседание первой весенней сессии областного парламента 7-го созыва, в котором приняли первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, сенатор Совета Федерации ФС РФ Андрей Кислов, представители правительства региона, другие приглашенные.

Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Юрия Рожина для назначения на должность вице-губернатора — руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области.

Напомним, его назначение состоялось в начале июня. 

Как подчеркнул Геннадий Котельников: "Мы все знаем Юрия Александровича как профессионала самого высокого уровня, опытного и грамотного руководителя. Он уже занимал эту должность с декабря 2017 г., зарекомендовал себя с очень хорошей стороны, в марте 2022 г. был назначен на пост Главного Федерального инспектора по Самарской области. Уверен, что в должности вице-губернатора Юрий Александрович продолжит большую работу на благо региона".

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Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.

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