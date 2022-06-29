Депутаты Самарской губдумы согласовали кандидатуру Юрия Рожина на пост вице-губернатора

Во вторник, 28 июня, под председательством Геннадия Котельникова состоялось заключительное заседание первой весенней сессии областного парламента 7-го созыва, в котором приняли первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, сенатор Совета Федерации ФС РФ Андрей Кислов, представители правительства региона, другие приглашенные.

Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Юрия Рожина для назначения на должность вице-губернатора — руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области.

Напомним, его назначение состоялось в начале июня.

Как подчеркнул Геннадий Котельников: "Мы все знаем Юрия Александровича как профессионала самого высокого уровня, опытного и грамотного руководителя. Он уже занимал эту должность с декабря 2017 г., зарекомендовал себя с очень хорошей стороны, в марте 2022 г. был назначен на пост Главного Федерального инспектора по Самарской области. Уверен, что в должности вице-губернатора Юрий Александрович продолжит большую работу на благо региона".