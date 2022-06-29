Депутаты Самарской губдумы согласовали кандидатуру Юрия Рожина на пост вице-губернатора

Во вторник, 28 июня, под председательством Геннадия Котельникова состоялось заключительное заседание первой весенней сессии областного парламента 7-го созыва, в котором приняли первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, сенатор Совета Федерации ФС РФ Андрей Кислов, представители правительства региона, другие приглашенные.
Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Юрия Рожина для назначения на должность вице-губернатора — руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области.
Напомним, его назначение состоялось в начале июня.
Как подчеркнул Геннадий Котельников: "Мы все знаем Юрия Александровича как профессионала самого высокого уровня, опытного и грамотного руководителя. Он уже занимал эту должность с декабря 2017 г., зарекомендовал себя с очень хорошей стороны, в марте 2022 г. был назначен на пост Главного Федерального инспектора по Самарской области. Уверен, что в должности вице-губернатора Юрий Александрович продолжит большую работу на благо региона".
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Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.