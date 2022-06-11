Юрий Рожин назначен врио вице-губернатора Самарской области

Юрий Рожин назначен врио вице-губернатора — руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области, сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Пост главного федерального инспектора чиновник покинул из-за достижения пенсионного возраста.

С апреля 2003 до июля 2005 г. Юрий Рожин руководил УФСБ Чеченской Республики. С июля 2005 до июня 2016 г. возглавлял управление ФСБ России по Самарской области. В 2017 г. генерал-лейтенант Рожин был назначен на пост врио вице-губернатора — руководителя регионального департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции правительства. С конца 2018 г. Рожин также исполнял обязанности руководителя аппарата губернатора Самарской области.

Главным федеральным инспектором Самарской области Юрий Рожин был назначен в марте 2020 года.