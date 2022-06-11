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Юрий Рожин назначен врио вице-губернатора Самарской области

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Юрий Рожин назначен врио вице-губернатора — руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области, сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Пост главного федерального инспектора чиновник покинул из-за достижения пенсионного возраста.

С апреля 2003 до июля 2005 г. Юрий Рожин руководил УФСБ Чеченской Республики. С июля 2005 до июня 2016 г. возглавлял управление ФСБ России по Самарской области. В 2017 г. генерал-лейтенант Рожин был назначен на пост врио вице-губернатора — руководителя регионального департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции правительства. С конца 2018 г. Рожин также исполнял обязанности руководителя аппарата губернатора Самарской области.

Главным федеральным инспектором Самарской области Юрий Рожин был назначен в марте 2020 года.

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Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.

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