Юрий Рожин назначен врио вице-губернатора Самарской области

Юрий Рожин назначен врио вице-губернатора — руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области, сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Пост главного федерального инспектора чиновник покинул из-за достижения пенсионного возраста.
С апреля 2003 до июля 2005 г. Юрий Рожин руководил УФСБ Чеченской Республики. С июля 2005 до июня 2016 г. возглавлял управление ФСБ России по Самарской области. В 2017 г. генерал-лейтенант Рожин был назначен на пост врио вице-губернатора — руководителя регионального департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции правительства. С конца 2018 г. Рожин также исполнял обязанности руководителя аппарата губернатора Самарской области.
Главным федеральным инспектором Самарской области Юрий Рожин был назначен в марте 2020 года.
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Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.