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Облправительство Власть и политика

Продолжит курировать социалку: в облправительстве рассказали о переназначении Александра Фетисова

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По решению губернатора Дмитрия Азарова заместителем председателя правительства Самарской области назначен Александр Фетисов, сообщили в пресс-службе облправительства. Он продолжит курировать вопросы, связанные с социальным развитием региона — образование, социально-демографическая и семейная политика, труд и занятость, спорт, культура, молодежная политика, сохранение исторической памяти.

Напомним, ранее источники Волга Ньюс сообщили, что Дмитрий Азаров переназначил на должности заместителей правительства региона Наталью Катину (экономический блок), Александра Фетисова (социальный блок) и Александра Винникова (департамент по вопросам общественной безопасности). После выборов губернатора в сентябре 2023 г. они, как и остальные члены правительства региона, были переведены в статус врио.

В сообщении облправительства указывается, что одним из направлений деятельности Александра Фетисова является развитие в регионе системы патриотического воспитания, которая считается одной из лучших в ПФО. Огромное внимание уделяется работе с молодежью, реализуются проекты патриотической направленности, в том числе и уникальные, существующие только у нас в области, многие из которых становятся примером для других регионов.

Благодаря национальному проекту "Демография", который реализуется по решению президента Владимира Путина, развивается спорт, укрепляется и совершенствуется спортивная инфраструктура. Эта работа также ведется при активном участии Александра Фетисова. Так, за последние годы в Самарской области вовлеченность жителей в регулярные занятия физической культурой и спортом выросла более чем в 1,5 раза — с 34% до 57,1%. Высокие результаты показывают спортсмены Самарской области.

На территории региона проводятся масштабные спортивные мероприятия: Чемпионат мира по футболу 2018 года, "Бокс на Волге". Большое внимание уделяется развитию детского и юношеского спорта, при активной поддержке запреда правительства Александра Фетисова проводится турнир "Лето с футбольным мячом".

Александр Фетисов занимает пост заместителя председателя правительства региона с 2018 г., имеет государственные награды, в числе которых Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Благодарность председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Медаль Министерства обороны РФ "За заслуги в увековечивании памяти погибших защитников Отечества.

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