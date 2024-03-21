Дмитрий Азаров переназначил трех зампредов правительства

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В четверг, 21 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров переназначил на должности заместителей правительства региона Александра Фетисова, Александра Винникова и Наталью Катину. Об этом сообщают источники Волга Ньюс со ссылкой на соответствующие постановления.