В облправительстве подтвердили переназначение Натальи Катиной

В четверг, 21 марта, губернатор Дмитрий Азаров назначил на должность заместителя председателя правительства Самарской области Наталью Катину. Об этом сообщили в облправительстве.

Напомним, ранее источники Волга Ньюс сообщили, что Дмитрий Азаров переназначил на должности заместителей правительства региона Наталью Катину (экономический блок), Александра Фетисова (социальный блок) и Александра Винникова (департамент по вопросам общественной безопасности).

Как отмечается в сообщении облправительства, глава региона ранее подчеркивал, что решения по ключевым назначениям в правительстве региона будут приняты по результатам выборов. Самарская область показала высокий уровень активности, консолидации во имя достижения национальных целей развития страны.

Наталья Катина работает в должности заместителя председателя правительства Самарской области с 2020 года. После выборов губернатора в сентябре 2023 г., как и остальные члены правительства региона, она была переведена в статус врио.

В конце прошлого года указом президента Российской Федерации Владимира Путина Наталья Катина была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Она продолжит курировать экономический блок. В последние годы в регионе проводится системная работа по повышению инвестиционной привлекательности: развиваются инвестплощадки, внедряются новые инструменты поддержки бизнеса, каждый инвестпроект сопровождается на всех этапах его реализации.

Как отмечают в облправительстве, за последние несколько лет регион показал в инвестиционном рейтинге АСИ впечатляющую динамику, стартовав с 65-го места. Сегодня область входит в первую десятку субъектов страны. В 2023 г. благодаря работе управленческой команды во главе с губернатором Дмитрием Азаровым Самарская область не только укрепилась в первой десятке субъектов с лучшими условиями для бизнеса и инвесторов, но и также вошла в топ-5 регионов-лидеров по направлению "Инфраструктура и ресурсы".